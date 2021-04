RBI rend l’interopérabilité obligatoire pour tous les émetteurs de portefeuille et de PPI

L’autorisation des retraits d’espèces de tous les PPI, en conjonction avec le mandat d’interopérabilité, stimulera la migration vers des PPI à KYC complet et compléterait également l’infrastructure d’acceptation dans les centres de niveau III à VI, a déclaré le RBI.

La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a annoncé mercredi sa décision de rendre l’interopérabilité obligatoire pour tous les instruments de paiement prépayés (PPI) full-KYC et autres infrastructures de paiement. Le régulateur a simultanément annoncé une augmentation du solde impayé autorisé des PPI à Rs 2 lakh à partir de Rs 1 lakh et a autorisé les retraits d’espèces à partir de portefeuilles non bancaires à KYC complet. La réglementation met effectivement les portefeuilles au même niveau que les comptes bancaires en termes d’offres de services.

Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a exprimé son mécontentement face au manque d’efforts de la part des acteurs de l’industrie pour s’orienter volontairement vers l’interopérabilité. La banque centrale avait publié des lignes directrices en octobre 2018 pour l’adoption de l’interopérabilité sur une base volontaire pour les IPP à KYC complet. Comme la migration vers l’interopérabilité n’a pas été significative, a déclaré Das, elle sera désormais obligatoire pour les PPI full-KYC et pour toute l’infrastructure d’acceptation de paiement.

À l’heure actuelle, les retraits d’espèces ne sont autorisés que pour les IPP full-KYC émis par les banques. L’autorisation des retraits d’espèces de tous les PPI, en conjonction avec le mandat d’interopérabilité, stimulera la migration vers des PPI à KYC complet et compléterait également l’infrastructure d’acceptation dans les centres de niveau III à VI, a déclaré le RBI. En outre, les systèmes de paiement centralisés (CPS) gérés par la RBI – RTGS et NEFT – seront ouverts aux opérateurs de systèmes de paiement non bancaires tels que les émetteurs de PPI, les réseaux de cartes, les opérateurs de guichets automatiques en marque blanche et les plates-formes de système de remise de créances commerciales (TReDS). La mesure vise à minimiser le risque de règlement.

Répondant à une question sur les violations de données au niveau des PPI non bancaires et sur le rôle de l’architecture de surveillance de la RBI, le directeur exécutif T Rabi Sankar a déclaré que l’objectif du régulateur serait toujours de protéger le client et de rendre les transactions aussi sûres que possible. «Dans cette mesure, comme nous l’avons fait récemment aux banques, nous envisageons de publier des lignes directrices qui pourraient définir les normes minimales de base en matière de cybersécurité et d’autres problèmes de sécurité. En ce qui concerne les exemples de tels problèmes, nous sommes saisis de ces questions et nous prenons toutes les mesures nécessaires pour réduire la possibilité de tels événements », a-t-il déclaré.

Manoj Chopra, vice-président et directeur – produits et innovation, InfrasoftTech, a déclaré que l’interopérabilité pourrait aider les portefeuilles à récupérer l’espace qu’ils avaient perdu aux banques et à d’autres acteurs avec la montée en puissance de l’interface de paiement unifiée (UPI) et les nouvelles exigences KYC. «Les remises en argent offertes n’ont pas non plus beaucoup aidé. L’interopérabilité fournira cette poussée indispensable pour les portefeuilles et les fournisseurs de PPI », a déclaré Chopra, ajoutant que la transition serait lourde de risques. Les clients devront faire plus attention aux fraudes numériques et les fournisseurs de portefeuilles devront renforcer leur infrastructure technologique pour être en mesure de gérer ces risques.

À mesure que les portefeuilles seront activés avec la plupart des fonctionnalités de transaction disponibles sur les comptes bancaires, ils seront en mesure de rivaliser efficacement pour la micro-épargne des segments sous-bancarisés, a déclaré Ketan Doshi, MD, PayPoint India.

