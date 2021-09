RBI retire UCO Bank du cadre d’action corrective rapide

in

La banque basée à Kolkata est sortie des restrictions du PCA après plus de quatre ans. La RBI avait engagé des mesures correctives rapides en mai 2017 compte tenu des actifs non performants élevés et du rendement négatif des actifs.

La Banque de réserve de l’Inde a retiré mercredi UCO Bank de son cadre d’action corrective rapide (PCAF) sous réserve de certaines conditions et d’un suivi continu.

Dans un communiqué publié mercredi, la RBI a déclaré : « La performance d’UCO Bank, actuellement sous le Cadre d’action corrective rapide (PCAF) de la

RBI, a été examiné par le Conseil de surveillance financière. Il a été noté que, selon ses résultats publiés pour l’exercice clos le 31 mars 2021, la banque n’est pas en violation des paramètres du PCA. »

La RBI a déclaré que le prêteur s’était engagé par écrit à se conformer aux normes de capital réglementaire minimum, de NPA net et de ratio de levier sur une base continue, et a informé le régulateur des améliorations structurelles et systémiques qu’il a mises en place. Ces mesures permettront à la banque de continuer à respecter ses engagements.

“Compte tenu de tout ce qui précède, il a été décidé que UCO Bank est retirée des restrictions du PCA sous certaines conditions et un contrôle continu”, a déclaré la banque centrale dans le communiqué.

UCO Bank avait exhorté la RBI à envisager de la sortir du cadre du PCA après avoir affiché un bénéfice annuel pour le dernier exercice. La banque avait déclaré un bénéfice net en 2020-2021 après des pertes continues au cours des cinq exercices précédents. Le bénéfice net au cours de l’exercice clos en mars 2021 était de Rs 167,03 crore.

La qualité des actifs s’est considérablement améliorée au cours du dernier exercice. Le NPA brut est tombé à 11 351,97 crores de Rs contre 19 281,95 crores de Rs au 31 mars.

2020. Son ratio NPA brut est tombé à 9,59 % à la fin de l’exercice 21, contre 16,77 % à la fin de l’exercice 20, tandis que le ratio NPA net est passé de 5,45 % à 3,94 %.

