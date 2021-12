RBI signale 4 071 cas de fraude bancaire d’une valeur de Rs 36 342 crore au cours du premier semestre de l’exercice 2022

Alors que la majeure partie des cas liés aux prêts concernait les PSB, les PVB représentaient la majorité des cas liés aux cartes/Internet et aux espèces, selon le rapport.

Au cours du premier semestre de l’exercice 2021-2022, le nombre de cas de fraude signalés dans diverses opérations bancaires est passé à 4 071 contre 3 499 au cours de la période de l’année précédente, a montré le rapport de la RBI sur les tendances et les progrès du secteur bancaire en Inde 2020-21. .

Cependant, le montant impliqué dans les fraudes dans diverses opérations bancaires sur la base de la date de déclaration est passé à Rs 36 342 crore d’avril à septembre 2021, contre Rs 64 261 crore au cours de la période correspondante de l’exercice précédent, a indiqué le rapport mardi.

Au premier semestre 2021-22, les banques ont signalé 1 802 cas de fraudes d’un montant de Rs 35 060 crore liés à des avances. Il y a eu 1 532 cas signalés de fraudes liées à la carte/à Internet, impliquant Rs 60 crore, selon le rapport.

En termes de dépôts, le nombre de cas de fraudes signalés s’élevait à 208 pour un montant impliquant Rs 362 crore, selon le rapport.

Au cours du premier semestre 2021-2022, les banques du secteur privé (PVB) représentaient plus de la moitié du nombre de cas de fraude signalés. En termes de valeur, cependant, la part des banques du secteur public (PSB) était plus élevée, indiquant la prédominance des fraudes de grande valeur, a-t-il déclaré.

Alors que la majeure partie des cas liés aux prêts concernait les PSB, les PVB représentaient la majorité des cas liés aux cartes/Internet et aux espèces, selon le rapport.

Au cours de l’exercice 2020-2021, le nombre de cas de fraudes signalés est passé à 7 363 (1 38 422 crores de Rs) contre 8 703 cas (1 85 468 crores de Rs) en 2019-2020, a-t-il indiqué.

En termes de montant impliqué, une grande partie de ces cas se sont produits plus tôt mais ont été signalés au cours de l’année 2020-2021, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne le domaine des opérations, une écrasante majorité des cas ont été signalés au cours de la période 2020-2021 en termes de nombre et de montant liés aux avances, tandis que les fraudes concernant les transactions par carte ou Internet représentaient 34,6% du nombre de cas, selon le rapport. mentionné.

En 2020-2021, il y a eu une augmentation marquée des fraudes liées aux PVB, à la fois en termes de nombre et de montant, selon le rapport de la RBI.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.