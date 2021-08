RBI signale un virage vers la normalisation

La banque centrale les a prévenus, leur disant clairement qu’elle avait l’intention de commencer à absorber des liquidités bientôt ; l’excès de liquidité est déjà un crore de Rs 8 lakh inconvenant.

C’est peut-être un très léger changement de ton que nous avons vu de RBI vendredi dernier, mais c’est probablement le plus important de ces derniers temps. La déclaration disait très peu, mais en lisant entre les lignes, il n’y avait aucun doute qu’elle signalait un changement d’approche. En choisissant de drainer une partie des liquidités excédentaires, le gouverneur Shaktikanta Das a franchi ce que l’on pourrait appeler la deuxième étape vers la normalisation ; le premier était la tolérance de la banque centrale à l’égard de rendements plus élevés lors des adjudications de titres d’État en juillet. L’action calibrée – doublant le montant à retirer à Rs 4 lakh crore – est certainement irréprochable et est probablement nécessaire étant donné que les prévisions d’inflation de RBI ont été relevées de plusieurs crans, à 5,7%. C’est un bon 20-30 points de base au-dessus du consensus et aussi une bonne tactique, dans la mesure où cela laisse moins de place à la déception pour le Comité de politique monétaire (MPC).

Les marchés obligataires n’ont désormais aucune raison de chipoter. La banque centrale les a prévenus, leur disant clairement qu’elle avait l’intention de commencer à absorber des liquidités bientôt ; l’excès de liquidité est déjà un crore de Rs 8 lakh inconvenant.

Le résultat des actions de la banque centrale a été une légère augmentation des rendements obligataires ; les experts pensent désormais que nous visons près de 6,4 à 6,5 % sur l’indice de référence d’ici la fin de l’année ; le papier à court terme devrait également devenir un peu plus cher. Le gouvernement, en tant que plus gros emprunteur, devra bien sûr payer plus cher ; au cours de l’EX21, elle a réussi à emprunter un montant record au plus bas des taux. Jusqu’à présent au cours de l’exercice 22, le Centre a été parcimonieux, conscient probablement que les coûts d’emprunt pourraient augmenter. Étant donné que le prix du papier d’entreprise est inférieur aux rendements sans risque des gilts, on devrait s’attendre à ce que l’argent devienne un peu plus cher, mais de combien, on n’en est pas sûr, étant donné les affirmations des banquiers selon lesquelles il y a peu d’appétit pour le crédit des entreprises.

La banque centrale, cependant, mérite tout le crédit pour la manière dont elle a signalé le changement. L’explication du sous-gouverneur Michael Patra expliquant pourquoi la politique n’a pas été resserrée même si l’inflation a été bien au-dessus de la zone de confort du MPC pourrait ne pas passer le cap des universitaires, mais on ne peut nier que ce sont des moments difficiles et, par conséquent, la RBI pourrait être relâchée.

L’argument de Patra, selon lequel la banque centrale se concentre sur l’inflation moyenne et que la trajectoire de descente la verrait passer de 6,2% au cours de l’EX21 à 5,7% l’année en cours et par la suite à 4%, est bien compris. Alors que le dernier tour de l’enquête sur les anticipations d’inflation médiane des ménages pour les périodes de trois mois et un an a montré un durcissement de 50 points de base et 60 points de base, respectivement, entre mai et juillet, ces enquêtes ont souvent de synchronisation avec la réalité. Cependant, certains soutiennent que le mandat de la banque centrale est principalement de gérer l’inflation plutôt que de soutenir la croissance ; en effet, ils soulignent que la banque centrale ne peut pas vraiment faire grand-chose pour stimuler la demande globale qui nécessite une relance budgétaire. Par conséquent, la politique monétaire laxiste n’est pas justifiée. C’est peut-être le cas, mais à un moment où le Centre hésite à desserrer les cordons de sa bourse, et il y a toutes les chances qu’une troisième vague soit en route, cela aide si les taux d’intérêt restent à des niveaux abordables aussi longtemps que possible. Pour toute la transmission de la baisse des taux repo, le fait est que les banques ne prêtent qu’aux meilleurs et non à ceux qui ont vraiment besoin d’argent.

