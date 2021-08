RBI surveille le stress dans le commerce de détail et les segments MPME : le vice-gouverneur MK Jain

En comparant les résultats des banques des jours pré-Covid avec leurs chiffres en mars 2021, on peut voir une amélioration de tous les paramètres en ce qui concerne le ratio d’adéquation des fonds propres, a déclaré Jain.

La Reserve Bank of India (RBI) a pris note de la montée des tensions dans les catégories du commerce de détail et des petites entreprises et la surveille de près, a déclaré vendredi le vice-gouverneur MK Jain.

Jain a déclaré que le régulateur était conscient des niveaux de stress dans les segments de la vente au détail et des micro, petites et moyennes entreprises (MPME). « Oui, il y a une visibilité sur un peu de stress à partir des données passées, mais ce n’est certainement pas alarmant. Nous sommes constamment en contact avec les entités réglementées, en particulier les banques aberrantes et les NBFC aberrantes (sociétés financières non bancaires) et nous effectuons également des tests de résistance », a déclaré Jain.

Le vice-gouverneur a souligné que dans le passé, la banque centrale avait conseillé à toutes les entités réglementées d’améliorer leurs dispositions à la suite de Covid, et les banques ont répondu à cet appel. En comparant les résultats des banques des jours pré-Covid avec leurs chiffres en mars 2021, on peut voir une amélioration de tous les paramètres en ce qui concerne le ratio d’adéquation des fonds propres, a déclaré Jain.

« Il y a une réduction du NPA brut (actif non performant), du NPA net ainsi que du ratio de glissements. Il y a une amélioration du ratio de couverture des provisions et il y a aussi une amélioration de la rentabilité. Ainsi, le secteur est mieux positionné aujourd’hui qu’il ne l’était avant l’apparition de Covid », a déclaré Jain.

Le rapport sur la stabilité financière de la RBI pour juillet 2021 a observé que le crédit à la consommation s’est détérioré après la fin du programme de moratoire sur les prêts en septembre 2020. Les portefeuilles de crédit à la consommation des banques du secteur non public (PSB) voient des signes de stress naissant, a déclaré la banque centrale, citant des données du bureau de crédit TransUnion Cibil. Le taux de défaillance du crédit à la consommation agrégé pour les banques privées a doublé pour atteindre 2,4 % en janvier 2021 contre 1,2 % en janvier 2020, et pour les NBFC et les sociétés de financement du logement (HFC), il est passé à 6,7 % contre 5,3 % au cours de la même période.

Au cours du trimestre d’avril à juin de l’exercice 22 également, les banques et les prêteurs non bancaires ont vu leurs ratios NPA de détail et des MPME se détériorer, les recouvrements ayant été touchés au cours de la deuxième vague. La forte demande de restructuration de la part des deux catégories d’emprunteurs a également été une source de préoccupation.

Les prêteurs ont le temps jusqu’à fin septembre 2021 pour refondre les comptes touchés par Covid, et les chiffres devraient augmenter, selon certaines estimations. Dans un rapport récent, les analystes de l’Icra ont déclaré que le livre restructuré pour les NBFC devrait passer à 4,1-4,3% d’ici mars 2022, tandis que la même chose pour les HFC devrait atteindre 2-2,2%. Le portefeuille sectoriel global restructuré devrait donc doubler pour atteindre 3,1 à 3,3 % d’ici mars 2022, contre 1,6 % en mars 2021, a déclaré l’Icra.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.