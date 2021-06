RBI va dans la bonne direction, aidera l’immobilier: Promoteurs

Bien que peu de choses aient été faites pour l’immobilier lors de la dernière réunion politique, certains développeurs pensent que les annonces précédentes aideront certainement le secteur.

Les promoteurs immobiliers ont salué la décision de la RBI de maintenir le statu quo sur les taux d’intérêt directeurs lors de sa réunion politique de vendredi, et ont déclaré qu’en maintenant le taux des prises en pension inchangé, la banque centrale a fait un pas dans la bonne direction dans les circonstances actuelles. Avec cette position politique, il existe une approche axée sur la croissance qui était bien nécessaire alors que la deuxième vague de Covid reflue.

Surendra Hiranandani, président et directeur général de House of Hiranandani, a déclaré : « Alors que le secteur a été gravement touché lors du deuxième verrouillage, les problèmes ont été aggravés par une augmentation considérable du coût des matières premières telles que l’acier et le ciment. Dans un tel scénario, un taux repo inchangé est plus logique qu’un taux en hausse qui aurait ajouté plus de pression sur le secteur. »

Cependant, « nous devons également être conscients de l’impact sur les acheteurs potentiels de maisons en raison des conditions incertaines. Ces acheteurs sont inquiets et ont plutôt choisi d’attendre pour acheter une maison. Il est nécessaire de prendre des mesures politiques stimulantes qui amélioreraient la liquidité du secteur, allégeraient les dispositions en matière de crédit et augmenteraient la confiance des acheteurs. Toute annonce sous ces formes aurait été très appréciée », a-t-il ajouté.

Les experts du secteur ont déclaré que la reprise de l’immobilier résidentiel observée au cours du trimestre de janvier à mars 2021 avait été affectée par les blocages introduits pour contrôler la résurgence de la pandémie.

« Bien que les taux hypothécaires compétitifs devraient soutenir à long terme une croissance soutenue de l’immobilier, la reprise économique globale menant à la croissance de l’emploi et des revenus sera un facteur contributif de la demande de logements. Nous pensons que les faibles taux d’intérêt des prêts immobiliers, des prix immobiliers réalistes, l’accent mis par les développeurs sur l’achèvement des projets et la reprise économique porteront probablement les ventes résidentielles à de meilleurs niveaux qu’en 2020 », a déclaré le Dr Samantak Das, économiste en chef et responsable de la recherche et du REIS. , JLL.

Remerciant la banque apex d’avoir maintenu sa position accommodante, Pradeep Aggarwal, fondateur et président de Signature Global Group et président de l’ASSOCHAM, Conseil national de l’immobilier, du logement et du développement urbain, a observé : « La deuxième vague et l’augmentation des coûts des intrants ont un impact dévastateur sur la survie de nombreuses entreprises. La RBI a pris à juste titre des mesures pour remédier à la détérioration de la santé des MPME et de divers autres secteurs gravement touchés par la deuxième vague. L’immobilier recherche toujours des taux d’intérêt pour les prêts immobiliers bas, et la RBI a aidé le secteur en maintenant le statu quo. Les acheteurs devraient profiter de la situation actuelle car les prix ultérieurs pourraient augmenter sous la pression de l’augmentation des coûts. »

Certains développeurs pensent que l’augmentation du seuil d’exposition globale maximale dans le cadre de résolution 2.0 aidera grandement les emprunteurs individuels et les MPME, car ils peuvent désormais opter pour la restructuration des prêts jusqu’à Rs 50 crore.

Akshay Taneja, MD, TDI Infratech, a déclaré : « L’examen bimensuel de la politique monétaire a maintenu le taux des prises en pension inchangé, mais a augmenté le seuil d’exposition global maximum dans le cadre de résolution 2.0. Cela aidera largement les emprunteurs individuels et les MPME, car ils peuvent opter pour la restructuration de prêts jusqu’à 50 crore de roupies. L’immobilier étant le deuxième secteur générateur d’emplois, dépend largement des industries auxiliaires. L’immobilier étant perçu comme un atout ainsi que les faibles taux d’intérêt des prêts immobiliers inciteront progressivement les acheteurs à investir, mais des mesures telles que la réduction des droits de timbre seraient le bon type de poussée en des temps incertains comme celui-ci, car ces assouplissements s’accompagneraient d’un calendrier précis. “

Les développeurs ont également exhorté la RBI à prendre des mesures spécifiques à l’industrie.

Uddhav Poddar, MD, Bhumika Group, a déclaré : « Bien qu’il soit acceptable que le taux de pension reste stable, la nécessité d’étapes spécifiques à l’industrie ne peut être négligée. Les acheteurs avaient commencé à revenir sur le marché immobilier, mais alors que la deuxième vague nous frappait, la demande s’est à nouveau ralentie. Par conséquent, pour stimuler la demande, les taux d’intérêt doivent être encore réduits, rendant ainsi les maisons et les actifs immobiliers plus attrayants avec des IME plus faibles. »

Bien que peu de choses aient été faites pour l’immobilier lors de la dernière réunion politique, certains développeurs pensent que les annonces précédentes aideront certainement le secteur.

Prateek Mittal, ED, Sushma Group, a déclaré : « En regardant le MPC, il est évident que la banque centrale est optimiste sur l’économie. Le poste respire la confiance dans la croissance de l’économie et a pris des mesures pour soutenir de nombreuses entreprises et secteurs. Si des actions étaient nécessaires également pour le secteur immobilier, il suffit de mettre en œuvre les annonces faites au cours des derniers mois pour progresser.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.