RBL Bank annonce une perte nette de Rs 459 cr alors que les provisions triplent

Le ratio d’adéquation des fonds propres s’est amélioré de 80 points de base en glissement annuel à 17,2 % au cours du trimestre de juin, contre 16,4 % au 30 juin 2020.

RBL Bank a annoncé lundi une perte nette de Rs 459 crore au cours du trimestre clos en juin 2021 en raison d’une multiplication par trois du provisionnement. La banque avait déclaré un bénéfice net de Rs 141 crore au trimestre correspondant de l’année dernière.

Les provisions ont augmenté de 186 % en glissement annuel (en glissement annuel) et de 86 % séquentiellement pour atteindre 1 426 crore de roupies. Le bénéfice d’exploitation du prêteur a augmenté de 17% en glissement annuel à Rs 807 crore, mais a diminué de 8% séquentiellement. Bien que le revenu net d’intérêts (NII) de la banque ait chuté de 7% en glissement annuel à Rs 970 crore, le prêteur a bénéficié du soutien de la hausse des autres revenus. Les revenus autres que d’intérêts ont bondi de 109% en glissement annuel pour atteindre 695 crores de Rs, qui comprenaient 562 crores de Rs de revenus d’honoraires. Les marges nettes d’intérêt (NIM) ont diminué de 49 points de base (pb) en glissement annuel à 4,36%, mais se sont améliorées de 19 pb en séquentiel.

Vishwavir Ahuja, MD & CEO, RBL Bank, a déclaré : « Bien que nos revenus et nos bénéfices d’exploitation se soient bien maintenus et continuent de croître d’année en année, l’effet de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 sur la qualité de nos actifs a été plutôt sévère. et différent de la première vague compte tenu de la nature de nos activités, malgré la contra-cyclicité envisagée dans notre mix d’activités.

Le prêteur a constaté une augmentation des créances douteuses au cours du trimestre de juin. Son ratio d’actifs non productifs bruts (APM) a augmenté de 65 points de base à 4,99 %, contre 4,34 % au trimestre précédent. Cependant, le ratio NPA net s’est amélioré de 11 points de base à 2,01 % contre 2,12 % au trimestre de mars. Le prêteur a renforcé son bilan en augmentant le ratio de couverture des provisions de 580 points de base à 76,3 % en juin 2021.

« Nous avons décidé d’avoir une vision ferme et de préparer le terrain pour l’avenir, en prenant des provisions accélérées ou plus qu’adéquates, préparant la banque à revenir à des niveaux d’activité, de provisionnement, de croissance et de rentabilité normalisés. Nous prévoyons un rendement des actifs de 1%, lorsque nous quitterons le quatrième trimestre de l’EX22 », a déclaré Ahuja.

Le coefficient d’exploitation de la banque a augmenté de 70 points de base en glissement annuel à 51,5% au cours du premier trimestre de l’exercice 22. Les avances sont restées stables à Rs 56 527 crore. Alors que les prêts de détail ont augmenté de 7 % en glissement annuel à Rs 32 071 crore, les avances en gros ont diminué de 9 % en glissement annuel à Rs 24 456 crore.

Les dépôts ont augmenté de 21% en glissement annuel et de 2% séquentiellement à Rs 74 471 crore. Les dépôts sur compte d’épargne en compte courant ont augmenté de 35% en glissement annuel et de 8% en glissement trimestriel pour atteindre 25 071 crore de roupies.

