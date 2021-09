RBL Bank et Mastercard lancent la campagne #UseBefikar pour une expérience de paiement fluide

La campagne présente des célébrités telles que Riteish Deshmukh, Mirabai Chanu et Vikrant Massey.

Tirant parti de la saison des fêtes, RBL Bank et Mastercard ont lancé une nouvelle campagne festive #UseBefikar, qui récompense les titulaires de carte existants avec des offres d’achat et des récompenses. Mettant en vedette des célébrités telles que Riteish Deshmukh, Mirabai Chanu et Vikrant Massey, la campagne vise à toucher une corde sensible auprès des titulaires de carte au début de la saison des fêtes. Ces vidéos visent à mettre en évidence les offres polyvalentes de la carte pour chaque membre de la famille, en se concentrant sur des catégories telles que la santé et la forme physique, le commerce électronique, les paiements de factures en ligne et la livraison de nourriture. Les vidéos seront amplifiées à travers une série de promotions sur les réseaux sociaux et en ligne.

« Nos clients se tournent toujours vers nous pour proposer des offres et des offres, en particulier pendant la période des fêtes. Nous nous efforçons constamment de les récompenser avec ces offres exclusives et de faciliter une expérience de paiement sûre et sécurisée. Nous sommes ravis de nous associer à Mastercard et à ces principaux influenceurs pour transmettre notre message d’utilisation ininterrompue et établir un lien plus fort avec les titulaires de cartes », a déclaré Abhijit Somvanshi, vice-président exécutif et responsable du marketing et des communications, RBL Bank.

Alors que la nation se prépare pour la saison des fêtes, les consommateurs veulent les offres et les récompenses les plus compétitives pour tirer le meilleur parti de leurs dépenses. Selon une étude récente, 87 % des consommateurs sont prêts à dépenser plus car ils privilégient la commodité au prix. Cette collaboration favorisera le désir croissant du consommateur de faire de bonnes affaires, à la fois en ligne et hors ligne.

Pour Manasi Narasimhan, vice-président, marketing et communications, Asie du Sud, Mastercard, la société entretient une relation de longue date et inestimable avec RBL Bank. « Qu’il s’agisse d’achats en ligne ou de toute aventure de vente au détail, à travers #UseBefikar, nous visons à toucher le public à un niveau personnel. Les célébrités apportent avec elles un sentiment de crédibilité et d’authenticité, garantissant ainsi un public plus large. Ils donneront un petit coup de pouce pour essayer ces offres ininterrompues soutenues par un système de paiement sûr et sécurisé, créant une aura d’excitation autour de lui », a-t-elle ajouté.

