RBL Bank minimise les craintes de problèmes et affirme que les fondamentaux sont intacts

Par PIYUSH SHUKLA

Après les développements inquiétants de samedi lorsque le PDG de RBL Bank, Vishwavir Ahuja, est parti en congé et que la Reserve Bank of India (RBI) a nommé Yogesh Dayal au conseil d’administration du prêteur du secteur privé, le PDG par intérim Rajeev Ahuja a cherché dimanche à minimiser les craintes que la banque puisse être en difficulté financière.

RBL Bank a annoncé une perte de 459 crore au premier trimestre de l’exercice 22 et l’action a perdu 18,7% au cours des six derniers mois.

Ahuja a affirmé que les fondamentaux de RBL Bank sont intacts et que les développements de samedi ne sont pas « en raison de préoccupations concernant les avances, la qualité des actifs et le niveau des dépôts ».

Cependant, le prêteur a déclaré qu’il existe certains défis en ce qui concerne la qualité de ses actifs, qui sont en grande partie dus à la pandémie.

Ahuja a admis que des erreurs avaient été commises et que, avec l’environnement difficile, « exposaient franchement certaines choses ». Il a déclaré qu’il était essentiel qu’il y ait « un équilibre entre garanti et non garanti sur la vente au détail ».

Affirmant que la direction bénéficiait du soutien de la banque centrale, Ahuja s’est efforcé d’expliquer que la nomination de Dayal n’était qu’une mesure pour renforcer la banque. « RBI, dans sa sagesse, nomme des administrateurs supplémentaires, mais dans notre cas, l’intention était de fournir une force globale au conseil d’administration, de poursuivre le processus d’amélioration et de conformité, que nous avons entrepris au cours des 6 à 8 derniers trimestres et dans ce considérant que cette transition s’est produite », a déclaré Ahuja.

Les ratios de couverture des liquidités du prêteur sont supérieurs aux niveaux stipulés à 155% pour le T2FY22, a déclaré Ahuja, ajoutant que la banque disposait de 15 000 crores de liquidités et avait accès à des lignes de refinancement pour annuler toute sortie de dépôt.

La banque est sortie de l’exercice 21 avec des actifs non productifs bruts (APM) de 4,34 % et des APM nets de 2,12 % ; les NPA bruts ont augmenté à 5,4 % au T2FY22. La banque a déclaré dans un communiqué que la tendance s’améliorait, ajoutant que le prêteur avait été franc et transparent sur tous les défis.

Le ratio de couverture des provisions (PCR) de RBL s’est amélioré à 72,2 % au cours de l’EX21 contre 64 % au cours de l’EX20. Ahuja a affirmé que les NPA avaient atteint un sommet et prévu une meilleure croissance séquentielle des bénéfices au cours du trimestre de décembre. « La croissance est de retour, elle ne va pas revenir en force mais elle revient et je pense que certaines entreprises se portent bien et que le T4FY22 devrait être beaucoup plus fort. Nous espérons que, toutes choses égales par ailleurs, nous pourrons sortir du quatrième trimestre avec un ROA de 1% », a-t-il déclaré.

Ahuja a déclaré que le prêteur aurait besoin de lever des capitaux pour atteindre l’objectif de croissance du crédit de 15 à 20 % au cours de l’exercice 23. Hors micro-finance, la banque connaît une croissance ailleurs, notamment dans le commerce de détail. Le coût du crédit a été projeté à 55-60% inférieur à celui du S1Fy22.

Samedi, la banque centrale a nommé Dayal administrateur au conseil d’administration de RBL pour une période de deux ans. RBL Bank a déclaré que le conseil d’administration avait approuvé la demande de Vishwavir Ahuja de prendre un congé avec effet immédiat et a par la suite nommé Rajeev Ahuja en tant que directeur général et directeur général par intérim de la banque.

