RBL Bank Rating: Sell-RBI déplace les perspectives de l’entreprise

De telles actions dans le passé ont fait allusion à des problèmes commerciaux ; pèsera sur le stock jusqu’à ce que la clarté émerge ; rétrogradé à « Vendre » avec un TP réduit à Rs 130

L’incertitude plane à RBL Bank avec la nomination par la RBI d’un directeur supplémentaire au conseil d’administration de la banque et le conseil d’administration acceptant le congé de Vishwavir Ahuja (MD & CEO) pour six mois. Plus encore, après que la direction a souligné que ces évolutions ne sont en aucun cas une réflexion sur les fondamentaux de l’entreprise ou la stratégie de la banque. Il a réitéré sa prévision d’un RoA de sortie de 1% d’ici le T4FY22. L’action similaire de la RBI dans d’autres banques dans le passé a fait allusion à des problèmes de conformité ou de qualité des actifs ou de gouvernance ou de risque commercial. La répercussion de cette décision sur diverses parties prenantes (y compris les déposants, les employés, etc.) et le déraillement de la confiance et les perturbations qui en résulteraient seraient un élément contrôlable clé à l’avenir.

Les performances de RBL au T2FY22 ont été à la traîne par rapport à leurs homologues sur la plupart des indicateurs d’exploitation : glissements de 8,6 %, GNPA en hausse de 40 pb à 5,4 %, coût du crédit à 4,6 %, restructuration à 3,35 %, NIM en baisse de 30 pb à 4,06 %, croissance à peine stable en QoT/YoY. Nous devons surveiller de près si la stratégie et les performances sont clairement conformes aux directives. Avec un stress élevé anticipé et une croissance modérée, nous étions d’avis qu’un profil RoA/RoE modeste plafonnerait les valorisations. Cette évolution défavorable incrémentielle pèsera davantage sur la pression intérimaire et peut entraîner des valorisations aussi bas que 0,55x le livre FY23e. Nous le déclassons donc à Vendre avec un TP révisé de Rs 130 (auparavant : Rs 181).

RBI nommé directeur supplémentaire au conseil d’administration ; Le directeur général et PDG démissionne : RBI a nommé Yogesh K Dayal (directeur général en chef, RBI) en tant que directeur supplémentaire au sein du conseil d’administration de RBL Bank à compter du 24 décembre 21 pour une période de deux ans. Dans le même temps, le conseil d’administration de RBL Bank a accepté la demande de Vishwavir Ahuja de partir en congé. RBI avait précédemment approuvé la nomination de Vishwavir Ahuja en tant que directeur général et PDG pour un an à compter du 30 juin 21 et son mandat actuel prenait fin le 30 juin 22, ce qui est encore dans six mois. Par conséquent, le développement est une surprise totale et, dans l’intervalle, pèsera sur le stock jusqu’à ce que la clarté émerge.

Rajeev Ahuja prend en charge l’intérim : entre-temps, Rajeev Ahuja (actuellement directeur exécutif) a été nommé directeur général par intérim avec effet immédiat, sous réserve des approbations réglementaires et autres. La direction a souligné que l’élévation d’un membre existant au poste de directeur général et de PDG par intérim doit être interprétée comme une validation par le régulateur de la stratégie et du bon fonctionnement de la banque ainsi que de la force de la franchise globale.

L’action similaire de RBI dans d’autres banques a fait allusion à des problèmes commerciaux : étant donné les circonstances dans lesquelles RBI a lancé une telle action de nomination d’un administrateur supplémentaire au conseil d’administration dans le passé, la clarté sera requise non seulement sur la succession de la direction, mais aussi sur la performance et la stratégie fondamentales de la banque ainsi qu’il peut y avoir autre chose qu’une simple question de succession. RBI a précédemment nommé des administrateurs supplémentaires au sein des conseils d’administration de YES Bank (mars 20), J&K Bank (juillet 19), Dhanlakshmi (septembre 20), Ujjivan Small Finance Bank (novembre 21), Lakshmi Vikas Bank.

Justification de la direction de ce qui a déclenché l’action de RBI : La direction a souligné que ces développements ne sont en aucun cas une réflexion sur les fondamentaux de l’entreprise ou la stratégie de la banque. La dynamique commerciale et la trajectoire des performances financières s’améliorent depuis le deuxième trimestre de cet exercice alors qu’il se remet de la pandémie. Il a absorbé des défis importants sur le front de la qualité des actifs qui étaient en grande partie dus à la pandémie et est confiant de ramener le NPA net en dessous de 2% d’ici la fin de l’exercice 22 ou même avant cela.

