RBL pourrait avoir besoin de nouveaux talents au sommet

Les derniers développements peuvent affecter ses performances, les investisseurs doivent être confiants quant à ses perspectives



Les développements de la RBL Bank au cours du week-end ne peuvent pas être interprétés comme une routine, et il est tout aussi bien que la Reserve Bank of India (RBI) ait clarifié que la situation financière du prêteur est « satisfaisante » et qu’elle est bien capitalisée. Après tout, la décision de la banque centrale de nommer un cadre de RBI au conseil d’administration de RBL Bank, en tant qu’administrateur supplémentaire, a coïncidé avec le départ soudain de l’ancien PDG et directeur général Vishwavir Ahuja, qui dirigeait la banque en tant que son plus haut responsable. exécutif depuis de nombreuses années. Les déposants seraient rassurés que leur argent est en sécurité, mais d’autres parties prenantes attendront plus de clarté sur les activités du prêteur.

Sans surprise, l’action RBL s’est effondrée de près de 20 % lors de la session de lundi. RBI a déclaré lundi que la nomination de son exécutif, Yogesh Dayal, au conseil d’administration de RBL avait été faite en vertu de l’article 36AB de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire. Il s’agit d’un clarification importante car de telles nominations sont généralement considérées comme nécessaires lorsque la RBI estime que le conseil d’administration d’une banque privée a besoin d’un soutien plus étroit en matière de réglementation et de surveillance. En d’autres termes, la banque centrale est d’avis que RBL Bank a besoin d’assistance à la fois en matière de réglementation et de supervision.

Le mandat de Vishwavir Ahuja devait expirer en juin 2022, et il est possible que le prêteur n’ait pas agi assez rapidement sur les plans de succession et, par conséquent, la banque centrale a estimé qu’il était nécessaire d’intervenir. Cependant, étant donné qu’une action similaire de la banque centrale en le passé récent a été lié à la conformité, à la gouvernance ou au risque commercial, il y a des craintes que tout ne se passe pas bien. En effet, se pose la question de savoir si la sortie brutale d’Ahuja est liée à un échec de la gouvernance d’entreprise – ou à une violation présumée. On peut comprendre la réticence de la banque centrale à en dire beaucoup plus à ce stade ; peut-être veut-il d’abord mener une enquête approfondie.

Après tout, sa principale préoccupation serait la situation financière du prêteur et si ce dernier dispose de suffisamment de liquidités pour poursuivre les opérations quotidiennes et, dans ce contexte, il semble satisfait. A fin septembre, le ratio de solvabilité de RBL s’établit à un confortable 16,3 % tandis que le ratio de couverture des provisions (PCR) s’établit à 76,6 %. De plus, le ratio de liquidité à court terme (LCR) de la banque est actuellement de 153 % assez robuste par rapport à l’exigence réglementaire de 100 %. Néanmoins, la banque centrale ne manquera pas de surveiller de près les opérations du prêteur car, de son propre aveu, elle a rencontré des problèmes de qualité des actifs et a enregistré une perte de Rs 459 crore au T1FY22.

Le fait que la banque centrale n’ait pas jugé nécessaire d’initier immédiatement un changement au sein de l’équipe de direction ou de faire appel à des talents externes pour diriger la banque suggère qu’il n’y a pas lieu de s’alarmer. Néanmoins, étant donné le stress dans le système bancaire et le quasi-effondrement de banques comme Yes Bank et Lakshmi Vilas Bank, les marchés financiers ne peuvent qu’être inquiets. Peut-être qu’un peu de sang neuf au plus haut niveau aiderait à restaurer la confiance d’autres intermédiaires et investisseurs, même si une telle démarche n’a pas toujours été couronnée de succès auprès d’autres prêteurs.

La direction a déclaré que la banque avait besoin de lever des capitaux pour atteindre les objectifs de croissance des prêts de l’année prochaine, mais ce serait difficile à moins que les investisseurs ne soient confiants quant à ses perspectives ; la direction peut prétendre que la banque est en voie de guérison, mais les derniers développements pourraient avoir des répercussions sur la performance du prêteur. Plusieurs analystes ont suspendu la couverture du titre et la nomination de Rajeev Ahuja comme PDG par intérim ne semble pas avoir suffi à apaiser leurs appréhensions. Ce qui est encourageant, c’est que la banque centrale semble être au top ; nous devons nous attendre à des actions décisives dans les mois à venir.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.