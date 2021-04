RBLX Stock: Roblox est un jeu avec un réel attrait et une croissance à venir

Roblox (NYSE:RBLX) est une action, une entreprise et un produit très intéressants. L’action RBLX n’a ​​rejoint la Bourse de New York que récemment avec son introduction en bourse (IPO) le 10 mars.

Source: Katya Rekina / Shutterstock.com

L’action RBLX a évolué à la hausse et à la baisse depuis son arrivée sur les marchés, avec une négociation initiale de 64,50 $.

Et le cours actuel des actions est de 74,32 $ à la clôture le 14 avril 2021. Franchement, cela semble être le bon moment pour établir une position dans la société de jeux / médias sociaux pour enfants, avec des millions de programmeurs et des millions de mondes à explorer.

Considérations sur Covid

La direction de Roblox note rapidement que les restrictions de distanciation sociale ont été en quelque sorte une aubaine pour l’entreprise. Naturellement, cela incitera certains investisseurs hésitants assis sur la clôture à pécher par excès de prudence. L’idée étant que la normalisation entraînera une réduction de l’interaction et des revenus de la plateforme.

Cependant, les métriques racontent une histoire plus nuancée. Comme le note le directeur financier Michael Guthrie: «À mesure que ces restrictions s’atténueront, nous prévoyons que les taux de croissance en 2021 seront bien inférieurs aux taux de 2020, mais nous pensons que nous verrons une croissance absolue de la plupart de nos indicateurs de base pour l’année complète.»

En effet, sur la base de certains paramètres, il y a lieu de s’inquiéter. Les utilisateurs moyens quotidiens (DAU) du premier trimestre se situaient entre 37,6 millions et 39,6 millions d’utilisateurs. Cela représentait une croissance d’une année à l’autre de 59 à 68%. Les heures engagées ont augmenté de 76 à 85% au cours de la même période.

La société a indiqué qu’elle s’attend à ce que les DAU se situent entre 34,5 millions et 36,3 millions au deuxième trimestre. Et il prévoit que le nombre d’heures d’engagement pourrait chuter aussi bas que 7,6 milliards au deuxième trimestre. Il s’agit d’une tendance négative en termes absolus par rapport à la période de l’année précédente. De plus, le nombre de DAU et les heures d’engagement sont nettement inférieurs à ceux du premier trimestre.

Cela ne semble pas encourageant. Cependant, il y a lieu de rester positif. En fait, il y en a entre 350 et 372 millions. En effet, la société prévoit des revenus au deuxième trimestre compris entre 350 et 372 millions de dollars au deuxième trimestre. C’est plus qu’au premier trimestre qui avait plus d’activité et une croissance annuelle de 86%

Pour moi, cela ne ressemble pas à la redoutable gueule de bois de Covid.

Plateforme unique

Dire que Roblox est un jeu est assez vague. Après tout, un jeu peut être à peu près n’importe quoi. Ce qu’est Roblox est un univers virtuel 3D construit par des utilisateurs qui partagent l’espace à des fins de divertissement et de socialisation.

Un utilisateur a son propre avatar qui peut voyager à travers les multiples espaces créés par les 8 millions de développeurs de la plateforme. La plate-forme comprend des expériences immersives dans lesquelles les utilisateurs interagissent de différentes manières avec d’autres utilisateurs du monde entier. La plateforme comptait 20 millions d’expériences à la fin de 2020, dont 13 millions avaient été explorées. Cela signifie qu’il reste encore beaucoup à explorer et à développer, même si rien de plus ne devait être créé.

Ces mêmes utilisateurs ont passé plus de 2,5 heures par jour sur la plate-forme et ont exploré 20 expériences chaque mois au cours de la même période.

Croissance

Le directeur financier de Roblox a également exprimé très clairement la stratégie de croissance que la société poursuivra au cours de l’année à venir: «Nous prévoyons également qu’en nous développant davantage dans la démographie des personnes âgées et en nous développant à l’international dans des régions comme l’Europe de l’Ouest et l’Asie de l’Est, nous aurons d’importantes opportunités de croissance. notre activité à des taux plus élevés à partir de 2022 et au-delà. »

En fait, certains analystes estiment que cela pourrait porter la DAU de Roblox à 70 millions d’ici 2024, y compris la Chine, où Roblox envisage une coentreprise avec Tencent Groupe de divertissement musical (NYSE:TME). Les opportunités de cette croissance font que l’entreprise ressemble beaucoup moins à un flash-in-the-pan pandémique, qu’à un objectif de croissance massif et unique.

La plupart des experts se demandent si l’heure actuelle présente la meilleure perspective d’entrée ou non. Je pense que c’est le bon moment pour y adhérer, car il pourrait augmenter rapidement. Dans ce cas, les investisseurs souhaiteront seulement avoir opté pour l’action RBLX plus tôt.

A la date de publication, Alex Sirois ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Alex Sirois est un collaborateur indépendant d’InvestorPlace dont le style d’investissement en actions personnelles est axé sur les choix d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui renforcent la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs secteurs, du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.