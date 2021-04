RBLX Stock: The Big Partnership News Envoi de Roblox à de nouveaux sommets

Aujourd’hui, les investisseurs Roblox (NYSE:RBLX) et les actions RBLX voient beaucoup de vert sur leurs écrans. En effet, ce stock est en hausse de plus de 8% au moment de la rédaction de certaines nouvelles assez intrigantes.

Source: Miguel Lagoa / Shutterstock.com

Aujourd’hui, Roblox procède à une annonce faite par Hasbro (NASDAQ:POSSÈDE) que les blasters Nerf inspirés du jeu vidéo Roblox arrivent bientôt. Avec l’achat d’un blaster Nerf inspiré de Roblox, les clients obtiendront également un code donnant droit à un blaster virtuel pour leurs avatars Roblox. De plus, Hasbro a déclaré qu’il travaillait sur un jeu Monopoly inspiré de Roblox.

Maintenant, c’est plutôt cool. Ces jouets me ramènent à mon enfance et sont nostalgiques pour de nombreux investisseurs. Cependant, voir Roblox monétiser son offre de manière unique semble être à l’origine de la flambée haussière du cours de ses actions aujourd’hui.

Hasbro a également augmenté d’environ 2% aux nouvelles aujourd’hui.

Voici plus d’informations sur l’annonce et ce que les investisseurs voudront peut-être savoir sur Roblox dès maintenant.

Modèle de croissance unique entraînant la hausse du stock RBLX

Depuis l’introduction en bourse très attendue de Roblox début mars, l’action RBLX a augmenté d’environ 80%. Les investisseurs semblent intrigués par la croissance de cette entreprise et la rigidité de sa plateforme.

La plate-forme en ligne gratuite de Roblox est unique en ce sens que les utilisateurs peuvent développer leurs propres jeux. Il se trouve qu’une forte communauté de plus de 37 millions d’utilisateurs vient à Roblox chaque jour pour passer du temps avec des amis et jouer à de nouveaux jeux. En effet, Roblox a développé un modèle unique dans lequel le contenu est créé aussi vite que sa communauté peut écrire du code. Plus la communauté de Roblox se développe, plus Roblox a l’opportunité de profiter des achats en jeu.

Cependant, cette décision aujourd’hui de monétiser davantage la marque de l’entreprise est impressionnante. Les investisseurs semblent séduits par les douves que Roblox est en train de construire grâce à la force de sa marque.

Je pense qu’il y a de réelles opportunités à l’horizon pour que les opportunités de croissance futures se matérialisent. L’équipe de direction de Roblox a montré un penchant pour sortir des sentiers battus. C’est une entreprise qui cherche à croître via des voies que d’autres entreprises n’ont tout simplement pas encore envisagées.

En conséquence, les investisseurs achètent massivement aujourd’hui.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.