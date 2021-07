RBSE 10e résultat 2021 Date, heure: Rajasthan Board Class 10e résultat publié aujourd’hui à rajedubaord.rajasthan.gov.in, rajresults.nic.in

in

Il est conseillé aux étudiants de garder leur carte d’admission et d’autres détails à portée de main afin de vérifier facilement leurs scores.

RBSE Rajasthan Board Class 10e résultat 2021 Dernière mise à jour : Le Conseil de l’enseignement secondaire du Rajasthan (RBSE) a annoncé que les résultats des examens de la classe 10 seront proclamés à 16 heures aujourd’hui. Une fois déclarés, les étudiants peuvent vérifier les résultats sur les sites Web officiels du conseil, à savoir rajeduboard.rajasthan.gov.in, rajresults.nic.in. Il est conseillé aux étudiants de garder leur carte d’admission et d’autres détails à portée de main afin de vérifier facilement leurs scores.

Les examens du Board of Secondary Education Rajasthan (BSER) ou de la classe 10 ont été annulés en raison de la situation de pandémie de coronavirus. L’examen devait initialement commencer le 18 avril et a ensuite été reporté. Considérant la sécurité et la santé des élèves, le conseil a finalement décidé d’annuler l’examen.

Le barème de notation pour les résultats de la classe 10 a été annoncé par le Conseil le mois dernier. Le Conseil a déclaré qu’il préparerait des résultats sur la base de critères d’évaluation similaires à ceux adoptés par le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE).

Selon les critères, le conseil accorderait une pondération de 45 pour cent aux notes obtenues à l’examen du conseil de classe 8 et une pondération de 25 pour cent serait accordée aux notes obtenues par les élèves de la classe 9. Une pondération de 10 pour cent seulement serait accordée aux notes obtenues. en classe 10.

Il faut noter que le Rajasthan Board faisait partie des rares conseils qui avaient organisé tous les examens en 2020. Plusieurs conseils d’État avaient annulé leurs examens. En 2020, environ 11,52 étudiants lakh étaient apparus aux examens du conseil de classe 10. Sur ce total, 9,29 lakh l’ont nettoyé. Le pourcentage de réussite pour la classe 10 était d’environ 80,63 pour cent.

Selon les responsables, environ 12,4 lakh étudiants se sont inscrits aux examens du conseil de classe 10 cette année.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.