RCD Espanyol de Barcelone | De Tomás, 100 buts entre la première division et la deuxième division

12/12/2021 à 19:19 CET

Arnau montserrat

L’Espanyol a souffert au stade RCDE face à un Levante qui a surpris les hommes de Vicente Moreno dans les 45 premières minutes. Les Bleu et Blanc ont perdu 1-2 mais ont toujours un atout dans leur manche. Celui de Raúl de Tomás. L’attaquant de la perruche a abaissé un melon du ciel et a construit le jeu qui se terminerait par l’égalisation de l’attaquant madrilène lui-même. Enchère d’abord, dans la petite zone, comme le commandent les livres « tueurs ». Le reste de la folie qui a été vécu s’est terminé par une fin heureuse pour les intérêts de l’Espanyol.

Ce n’était pas n’importe quel but pour De Tomás. C’était son centenaire dans les compétitions de LaLiga, c’est-à-dire en première et deuxième division. 74 des cibles ont été produites dans la catégorie argent qui se répartissent comme suit. Ses sept premiers étaient avec le Real Madrid Castilla, les six suivants avec Cordoue, 14 avec le Valladolid CF, 24 avec le Rayo Vallecano et 23 avec l’Espanyol.

Avec le maillot Perica, il a également marqué 12 autres dans la catégorie la plus élevée du football espagnol. Les 14 autres étaient également premiers avec l’équipe Vallecas. Au total, il y a déjà 35 buts avec l’Espanyol, dont seulement trois avec le Rayo. Il est déjà le vingt-troisième buteur de l’histoire de l’Espanyol et monte en puissance. Huit buts cette saison et en pleine lutte pour le « meilleur buteur ». Raúl de Tomás est une compagnie d’assurance-vie et les bleus et blancs espèrent aspirer aux premières places du classement.

Seulement trois défaites à domicile

Le stade RCDE est devenu cette saison une place forte pour l’Espanyol. Quand les hommes de Vicente Moreno jouent à domicile, ils mettent une marche de plus. C’est le deuxième meilleur site de la saison avec six victoires, deux nuls et un seul nul. Tout le contraire des chiffres à domicile où l’Espanyol n’a ajouté que trois points en trois nuls. Pas une seule victoire et cinq défaites.

De retour au fort de Cornellá, le club ne jouera plus à domicile jusqu’au 9 janvier 2022 prochain contre Elche. Avant, ils visiteront le Cristo Atlético, le Celta de Vigo et Valence au Mestalla le soir du Nouvel An. Fermé en 2021 au stade RCDE, les chiffres sont plus que positifs.

L’équipe n’a concédé que trois défaites toute l’année. Rayo Vallecano à Segunda, Cartagena et Altético, déjà cette saison, ont été les seuls capables de sortir avec les trois points lors de leur visite à l’Espanyol. Le reste des matchs s’est terminé sur 13 victoires et quatre nuls. 38 buts pour et 16 contre. Près de deux buts en moyenne par match. Il n’y a pas lieu comme à la maison. Littéral.