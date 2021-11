RCD Espanyol de Barcelone | Vicente Moreno, avant sa « bête du Barça »

14/11/2021 à 18:37 CET

Lorsque Xerez est entré en première division lors de la saison 2009/10, le calendrier a révélé la visite du Barça au Municipal de Chapín en décembre. Une épreuve qui s’est soldée par une victoire 0-2 culé grâce à des buts de Zlatan et Henry. Sur le terrain, en tant que joueur, Xavi a dirigé l’orchestre de Guardiola.

Sur le banc des azulines un expérimenté Vicente Moreno il a vécu ses dernières années de footballeur. Quelques saisons plus tard, il atteindrait le banc et, quelque temps plus tard, il est à quelques jours d’affronter à nouveau l’équipe du Barça en tant qu’entraîneur de l’Espanyol. Mais avec un bilan assez négatif en ce qui concerne le Barça.

Cette campagne du 09/10, Xerez se rendrait au Camp Nou pour la 34e journée au milieu d’une lutte pour la permanence. Le Barça n’a eu aucune pitié : 3-1 contre une équipe qui a vu Vicente sauter du banc et voir un jaune. ETra la deuxième fois, il est tombé aux Catalans, et la dernière fois en tant que joueur.

LE ‘B’ L’A AUSSI RENDU AMER

Quelques années plus tard, sa carrière sur le banc a commencé au même endroit où ses années de footballeur se sont terminées. En tant qu’entraîneur de Xerez, le rendez-vous en Seconde serait différent, cette fois face au Barça B, mais avec le même résultat : 2-0 au Mini Estadi et un scandaleux 0-6 au Chapín pour clore la saison de la manière la plus amère.

De nombreuses années après ces duels contre la filiale du Barça, Vicente Moreno est revenu à Primera de la main d’un Majorque qui, il y a quelques années, pénalisait pour Segunda B. Après quatre années fructueuses chez Nástic, l’entraîneur valencien a pris les rênes du vermillon et les a ramenés dans la catégorie la plus élevée.

Le calendrier marquait son déplacement au Camp Nou le 7 décembre lors de la 16e journée. Le premier tour en Catalogne l’a fait s’écraser de front avec une star géante nommée Lionel Messi. ETL’Argentin a passé une autre journée au bureau et a réussi un triplé pour sa victoire 5-2.

Pour le retour, Majorque a convoqué les Catalans dans un Son Moix vide après avoir « explosé » le monde par le covid. La mission post-stop des vermillons était d’atteindre le salut, mais cela ne pouvait pas être. Ceux de Vicente Moreno ont abandonné leur but en raison de chutes comme celle-là 0-4 avec des buts d’Arturo Vidal, Braithwaite, Jordi Alba et, encore, Messi.

Quatre matchs contre l’équipe première et deux contre la filiale, toutes défaites. Vicente et son Espanyol espèrent changer l’histoire avant sa « bête du Barça ».