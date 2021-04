RCL Stock: Royal Caribbean est une compagnie de croisière plus investissable

Royal Caribbean Holdings (NYSE:RCL) est environ deux fois moins grand que son rival Carnival Cruise Lines (NYSE:CCL). Mais à l’ouverture du marché le 9 avril, la capitalisation boursière de l’action RCL était des deux tiers de celle de son plus grand rival.

La différence réside dans la manière dont Royal Caribbean a géré la pandémie.

Royal Caribbean a été fondée par la fusion de trois expéditeurs norvégiens en 1968 et a fusionné avec la société grecque Celebrity en 1997. La société possède également une ligne appelée Silversea, un achat réalisé en juillet dernier. Il a récemment vendu sa ligne de luxe Azamara au private equity. Au cours de la pandémie du nouveau coronavirus, Royal Caribbean a également fermé une ligne espagnole appelée Pullmantur, qu’elle espère relancer en vertu des lois espagnoles sur les faillites.

Pendant la pandémie

Les transactions de Silversea et Azamara font allusion à ce que Royal Caribbean a fait pour faire face au stress financier de la pandémie de Covid-19.

Il est vrai que, comme le Carnaval, Royal Caribbean s’est endetté beaucoup. Royal Caribbean a récemment déclaré une dette nette de 16,45 milliards de dollars, en hausse de 42%. Cela permet de brûler des liquidités de 250 à 290 millions de dollars par mois pendant que les navires sont à quai. Il a terminé 2020 avec 4,4 milliards de dollars en espèces.

Au cours de l’année prépandémique de 2019, Royal Caribbean a réalisé un chiffre d’affaires de près de 11 milliards de dollars et un bénéfice net de près de 1,9 milliard de dollars. Comme Carnival, Royal Caribbean n’était pas éligible au grand plan de sauvetage de l’année dernière. Bien que basée à Miami, sa société holding est constituée au Libéria.

Pour aider à régler sa dette, la société a organisé une offre de 1,5 milliard de dollars de nouvelles actions en mars. Les actions se sont déjà remises de la dilution, ouvrant le 9 avril à 90 $ chacune. La société a levé 1,5 milliard de dollars supplémentaires en billets privés à un taux d’intérêt de 5,5%. Cet argent servira à rembourser la dette due jusqu’en 2022.

Cela donne à Royal Caribbean une piste de trésorerie pour la relance du service. Contrairement à Carnival, ce n’est pas si anxieux qu’il menace de quitter le marché américain. Il a cependant repris ses activités sur d’autres marchés, où il teste des protocoles tels que les contrôles quotidiens de la température. Le PDG Richard Fain a déclaré récemment que les lignes avaient desservi 100 000 personnes depuis sa relance internationale et n’avaient vu que 10 cas de Covid. Lorsque les opérations aux États-Unis reprendront, des vaccinations seront nécessaires.

Au-delà de la pandémie

Royal Caribbean dit qu’il voit une énorme demande refoulée pour la croisière, même lorsque les navires reviennent au même endroit qu’ils ont quitté, comme à Singapour. Il espère reprendre du service aux États-Unis dès juillet et sur la côte ouest d’ici novembre.

Jusqu’à récemment, la relance de la côte ouest était prévue pour la mi-2022.

Afin de maintenir la fidélité des canaux, Royal Caribbean a également lancé un plan de paiement anticipé de 40 millions de dollars pour les agents de voyages, avec des prêts sur trois ans pouvant atteindre 250 000 dollars pour assurer leur fonctionnement.

La ligne de fond

En 2019, Royal Caribbean avait un flux de trésorerie opérationnel de 3,7 milliards de dollars. Son dividende trimestriel de 78 cents / action a coûté un peu plus de 600 millions de dollars en 2019 et il disposait de près de 700 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles. La plupart de ses actions sont détenues par des institutions et des fonds communs de placement, avec seulement 27% détenus par des investisseurs privés.

Alors que Carnival est toujours contrôlée par le fils de son fondateur, la famille Wilhelmsen fondatrice de RCL en Norvège a vendu sa participation de 12% en 2019.

Depuis le début de 2021, l’action RCL est en hausse de 20%, contre un gain de 32% pour son plus grand rival. Cependant, depuis le creux pandémique du 16 mars 2020, le RCL a augmenté de 177%, soit près de trois fois le gain du CCL. La livraison de nouveaux navires a été retardée, mais près de 52 000 nouveaux postes d’amarrage sont attendus au cours des cinq prochaines années.

Si vous allez investir dans une compagnie de croisière, c’est celle à acheter.

