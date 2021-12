RCS vs SMS vs iMessage : quelle est la différence ?

Lorsque les gens choisissent une nouvelle application de messagerie pour envoyer des SMS à leurs amis et à leur famille, ils choisissent généralement une application réelle. Ils pèseront donc Telegram vs Signal vs WhatsApp, ce qui vous offre un cryptage fiable, une prise en charge de plusieurs appareils et d’autres avantages. Mais pour votre application de SMS par défaut, vous ne connaissez peut-être pas la différence entre RCS, SMS et iMessage.

L’application de SMS intégrée à votre téléphone peut sembler assez basique à première vue. Mais il se passe plus de choses dans les coulisses que vous ne le pensez au départ. Et en ayant une meilleure compréhension de tout ce qui se passe, vous pouvez avoir plus confiance en votre expérience de messagerie et comprendre pourquoi les choses fonctionnent et ne fonctionnent pas comme vous le souhaiteriez.

Trois principaux protocoles de textos existent en 2021, et aujourd’hui, nous parlons de tous. Commençons!

RCS : La mise à niveau des SMS que nous attendions

Source : Android Central

Premier sur la liste, nous avons RCS. Vous utilisez peut-être déjà RCS sur votre téléphone Android en ce moment et n’en avez aucune idée, et c’est en partie la raison pour laquelle la compréhension de la technologie est si compliquée.

RCS est l’abréviation de « Rich Communication Suite », et il s’agit essentiellement d’une version améliorée de la norme de SMS SMS que nous avons depuis les années 1980. RCS ressemble et fonctionne beaucoup aux textos que vous avez depuis des années, mais il ajoute quelques fonctionnalités supplémentaires pour rendre l’expérience encore plus agréable.

De quel type de fonctionnalités parlons-nous ? Semblable à l’expérience de messagerie que vous trouverez dans quelque chose comme WhatsApp ou Facebook Messenger, RCS permet à votre application de messagerie d’envoyer des messages via Wi-Fi, d’afficher des confirmations de lecture lorsque quelqu’un a vu votre message, de prendre en charge le partage de fichiers/d’images haute résolution, etc. .

Auparavant, obtenir RCS sur votre téléphone signifiait avoir besoin d’un combiné spécifique et dépendre de votre opérateur pour prendre en charge la fonctionnalité, mais depuis novembre 2020, RCS est disponible dans le monde entier pour toute personne utilisant l’application de SMS Google Messages. Donc, si vous avez un téléphone Android et que vous souhaitez apprendre à activer les fonctionnalités RCS, tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que vous disposez de Google Messages, puis d’activer les fonctionnalités de chat dans les paramètres. C’est ça!

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Le cryptage RCS n’empêche pas votre opérateur de lire vos messages ou de conserver vos pièces jointes. L’application Google Messages dispose d’un cryptage fiable de bout en bout, ajoutant une couche massive de sécurité avec laquelle les SMS ne peuvent tout simplement pas rivaliser. Mais d’autres applications compatibles RCS prendront en charge ou non un cryptage approprié au cas par cas.

RCS c’est bien, mais c’est loin de remplacer SMS de si tôt.

Les fonctionnalités RCS seront automatiquement activées si vous envoyez un message à quelqu’un qui l’a activé de son côté, mais vous serez renvoyé aux SMS normaux s’il ne le fait pas. Configurer RCS sur un téléphone Android est assez simple pour quelqu’un qui ne l’a pas encore fait, mais il reste encore du travail à faire pour que cela se produise.

Il y a aussi le fait que vous avez besoin d’un téléphone Android. Les iPhones ne prennent toujours pas en charge le RCS, donc si vous avez un téléphone Android avec RCS et envoyez un SMS à quelqu’un avec un iPhone, vous serez toujours de retour au SMS. Considérant que les iPhones représentent environ 45% de tous les smartphones aux États-Unis, c’est un gros problème.

Tout le discours du RCS était qu’il était censé devenir le nouveau standard universel qui remplacerait le SMS, mais comme nous l’avons vu au fil des ans, cela ne s’est pas exactement produit. De nombreux progrès positifs ont été réalisés pour rendre RCS plus accessible aux personnes qui souhaitent l’utiliser, mais un remplacement complet des SMS n’est pas encore un titre que RCS a mérité.

SMS : Tenir fort en tant que norme universelle

Source : Joe Maring / Android Central

Pour cette raison, le SMS reste la norme par défaut pour la messagerie texte. Il fonctionne sur Android et iOS et n’ira probablement nulle part de si tôt. Cette facilité d’utilisation universelle est l’avantage le plus important dont bénéficient encore les SMS, mais en le regardant sous un autre angle, le SMS montre vraiment son âge.

SMS n’a pratiquement aucune fonctionnalité ajoutée en dehors de l’expérience de base des SMS, pour commencer. Vous ne pouvez donc pas voir quand quelqu’un lit votre message et vous devez vous fier à votre connexion cellulaire pour envoyer/recevoir des messages. De plus, le partage de fichiers par SMS est limité à 3,5 Mo, ce qui donne des images et des vidéos de résolution bien inférieure.

Une préoccupation encore plus grande est la sécurité inadéquate de SMS. Les messages texte SMS peuvent être facilement interceptés si quelqu’un veut accéder à vos messages assez mal, ce qui signifie que vous devriez réfléchir à deux fois avant d’envoyer des informations privées à quelqu’un qui les utilise. En plus d’être éventuellement interceptés par de mauvais acteurs, il y a aussi le fait que les messages SMS sont stockés par les transporteurs et peuvent être utilisés comme bon leur semble. Lorsque vous envoyez un message à quelqu’un via RCS via l’application Google Messages, vous n’avez pas à vous soucier de ces problèmes de confidentialité.

Ce n’est un secret pour personne que SMS est considérablement moins performant que RCS ou iMessage, mais il n’en reste pas moins que son omniprésence est toujours inégalée. Si vous avez le numéro de quelqu’un, vous pouvez lui envoyer un SMS et savoir qu’il le recevra – il n’y a pas de problème à activer certains paramètres ou à vous assurer que la bonne application est installée. Tant que RCS ne pourra pas résoudre ce problème, SMS aura toujours le dessus à cet égard.

iMessage : le géant de la messagerie d’Apple

Source : Joe Maring / Android Central

Et, bien sûr, nous avons iMessage – le service de messagerie d’Apple qui domine les iPhones depuis sa sortie en 2011. iMessage est similaire à RCS car il offre une expérience de messagerie enrichie par rapport aux SMS, mais contrairement à RCS, l’utilisation d’iMessage est aussi simple que cela puisse être. .

Si vous avez un iPhone et envoyez un message à quelqu’un d’autre avec un iPhone, vous lui parlez via iMessage. Cela est immédiatement évident par les bulles de discussion bleues que vous voyez dans vos conversations iMessage, et mieux encore, vous n’avez pas besoin d’activer un paramètre ou de basculer pour qu’iMessage fonctionne. Si vous envoyez un message à un numéro non-iMessage via l’application Messages de l’iPhone, vous utiliserez les SMS standard, indiqués par des bulles de discussion vertes au lieu de bleues.

Source : Daniel Bader / Android Central

Comme RCS avec Google Messages, les conversations iMessage sont sécurisées avec un cryptage de bout en bout. Que vous partagiez les derniers mèmes ou que vous discutiez sérieusement avec votre ami, vous pouvez être assuré que personne, pas même Apple ou votre opérateur, ne voit votre conversation. iMessage a également sa juste part de fonctionnalités à offrir, notamment :

Messagerie via Wi-Fi/données Reçus de lecture Indicateurs de saisie Partage d’images de haute qualité Réactions et réponses aux messages Effets des messages

La popularité d’iMessage est impossible à ignorer, mais bien sûr, tout cela vient avec un problème majeur : iMessage n’est pas officiellement disponible pour Android. Google Messages a interprété les emoji d’Apple comme du texte jusqu’à la fin de 2021, et les autres effets et outils d’iMessage ne fonctionnent pas entre iMessage et RCS.

Apple a envisagé de rendre iMessage disponible sur Android, mais a choisi de ne pas le faire car son exclusivité permet de garder les gens sur iOS. Il n’a donc aucune motivation pour rendre ses outils plus compatibles avec d’autres téléphones ; au lieu de cela, les personnes avec les « mauvais » téléphones se sentent obligées d’acheter un iPhone pour mieux communiquer avec leur famille et leurs amis.

Il existe des applications tierces qui vous permettent d’obtenir iMessage sur un téléphone Android avec un peu de bricolage et d’équipement, mais cela nécessite beaucoup plus de travail que le simple téléchargement d’une application depuis le Play Store.

Cela rend iMessage plus limité par conception que les SMS, mais il n’a jamais été créé pour remplacer les SMS. Au lieu de cela, cela ressemble plus à quelque chose comme Telegram ou Signal, mais parce qu’il est installé par défaut sur les iPhones et si largement utilisé, il est souvent vu sous le même angle.

L’état actuel des SMS en 2021

Source : Android Central

Bien que cet article soit étiqueté comme une comparaison entre RCS, SMS et iMessage, déclarer que l’un est le seul gagnant sur les autres n’a pas vraiment de sens. Les trois plates-formes ont leur juste part d’avantages et d’inconvénients, et c’est finalement le principal point à retenir.

Il est difficile de dire si RCS remplacera un jour complètement SMS, mais il y a beaucoup à aimer même dans son état actuel. Il dispose d’un ensemble de fonctionnalités généreux, l’ajout d’un cryptage de bout en bout est une énorme aubaine pour la sécurité, et l’application Messages de Google a grandement facilité l’utilisation du RCS par rapport à il y a quelques années à peine.

RCS, SMS et iMessage ont tous leur place en 2021.

Mais tant que RCS n’est pas pris en charge sur iOS et que l’accès à celui-ci sur Android nécessite toujours du travail de la part de l’utilisateur, les SMS continueront d’être la solution de repli pour les conversations non RCS et iMessage. Il peut manquer de fonctionnalités et de sécurité, mais pouvoir envoyer un message à un numéro de téléphone et savoir qu’il sera livré reste sa pièce de résistance.

Enfin, pour ceux d’entre vous qui possèdent un iPhone, iMessage continuera à utiliser le camionnage comme expérience de messagerie par défaut pour la plate-forme. Son manque de disponibilité Android est une énorme déception. Mais même si cela ne change jamais, il est difficile d’imaginer un monde où iMessage n’existe pas – c’est juste si bon et si populaire.

Le monde de la messagerie en 2021 est beaucoup plus compliqué que nous le souhaiterions, mais c’est la main qui nous a été distribuée. Maintenant, au moins, vous pouvez y entrer avec un peu plus de confiance à propos de tout ce qui se passe.

