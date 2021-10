RDO Halloween 2021 Pass 2 heure de sortie, masques faciaux et zombies

La date de sortie et l’heure de début du Red Dead Online Halloween Pass 2 sont à l’aube et la mise à jour 2021 comprend de nombreux masques, récompenses et zombies pour la communauté RDO.

Il s’agit d’une célébration annuelle dans le Far West qui propose des articles à durée limitée à acheter et à collectionner. L’année dernière, il y avait beaucoup d’effroi et de frissons avec ses récompenses sur 20 rangs, y compris un équipement facial pour chevaux.

La célébration par Rockstar de tout ce qui est méchant et espiègle commencera bientôt, et sa liste d’articles a été partagée.

À quelle heure commence la mise à jour 2021 de Red Dead Online Halloween ?

La date de sortie de la mise à jour 2021 de Red Dead Online Halloween est le 28 octobre et son heure de début prévue se situe entre 10h00 et 14h00 BST.

Aucune heure officielle de lancement de RDO n’a été annoncée, mais il s’agit des horaires fournis par Rockstar Intel pour les événements précédents. Cela signifie qu’il devrait également baisser entre 02h00 et 06h00 PT, ainsi qu’entre 05h00 et 09h00 ET.

Quoi qu’il en soit, il commencera officiellement le 28 octobre et se terminera ensuite le 22 novembre.

Red Dead Online Halloween Pass 2 masques et récompenses

Il y a un tas de masques et de récompenses qui ont été confirmés pour le Red Dead Online Halloween Pass 2.

Vous trouverez ci-dessous toute la partie casque de l’événement :

Masque de créature Masque d’horreur Masque de porc Masque d’abattage

Il ne semble pas y avoir d’équipement pour les chevaux, mais il y a beaucoup d’autres récompenses impliquées. Ceux-ci incluent dix bonbons snowberger et cinq barres de chocolat.

Les vêtements et autres objets feront également partie des 15 rangs, et la bonne nouvelle est que vous obtiendrez le Halloween Pass 2 gratuitement. Cependant, ce n’est que si vous avez acheté les quatre clubs de tirage rapide.

RDO zombies 2021

Les zombies reviennent à RDO pour la mise à jour Hallow’s Eve 2021 avec le mode annuel Dead of Night. Cela voit quatre équipes repousser les morts-vivants et s’affronter pour tuer.

Survivre au mode Dead of Night vous récompensera avec une carte de capacité gratuite de votre choix. Vous obtenez également le masque d’abattage dans le cadre du déclenchement de la guerre entre les humains et les zombies.

L’autre mode limité dans le temps s’appelle All Hallows’ Call to Arms. Vous devez survivre à dix vagues protégeant soit Armadillo, Butcher Creek, Shady Belle ou Bolger Glade.

Et, en protégeant ces points de repère, vous rencontrerez des monstres terrifiants tels que des alligators, des couguars et un train fantôme surnaturel qui hante Armadillo. La durée des dix vagues vous récompensera avec 2 000 Club XP.

Consultez Newswire de Rockstar pour plus d’informations.

