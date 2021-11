11/11/2021

Le à 23:34 CET

Raul de Tomás Il était « excité » après avoir fait ses débuts avec l’équipe espagnole senior en Grèce. L’attaquant de l’Espanyol, qui a débuté sa première apparition avec la ‘Roja’, a assuré que ce 11 novembre ce sera une journée « inoubliable » et « à encadrer » pour lui et sa famille. « Je suis très excité de pouvoir défendre mon pays », a déclaré le madrilène, qui a plus d’une fois remercié Luis Enrique de lui avoir fait confiance et s’est également dit satisfait de s’être « bien entendu » avec Álvaro Morata.

« Je ne m’attendais pas à être titulaire. Quand ils m’ont dit que j’étais sous le ‘choc’, j’ai rapidement réagi. Il était clair qu’il devait bien jouer et faire du mieux qu’il pouvait. Je suis ici pour essayer d’aider l’équipe et je l’ai fait », a ajouté RDT, qui n’a pas voulu entrer dans la polémique lorsqu’il a été interrogé sur les fois où Luis Enrique ne l’a pas convoqué dans le passé. est de le remercier pour sa confiance. Cela ne m’arriverait pas s’il ne m’avait pas appelé lors de cet appel« , a-t-il répété.

Pour sa part, Iñigo Martinez Il a fait remarquer qu' »il était très important de gagner aujourd’hui » et a clairement indiqué qu’il était déjà pleinement concentré sur le match capital contre la Suède. « Ce que nous devons faire, c’est gagner le prochain match. Ce sera difficile, mais nous aurons le soutien de notre peuple. Aujourd’hui nous avons su souffrir, ces jeux doivent être réalisés. Toute sélection vous complique la vie. Nous sommes venus pour gagner et nous l’avons fait », a déclaré le défenseur central de l’Athletic, qui n’a pas pu terminer le match à cause de problèmes musculaires, mais « je vais bien, je n’ai ressenti qu’un petit inconfort au niveau du mollet.

Koke, finalement, a célébré la « faveur » de la Géorgie, mais a souligné que l’important « était de gagner notre match ». « On a fait un super football en première mi-temps. Ensuite ils ont poussé, mais on a contrôlé le jeu. Le staff technique nous a donné les clés du jeu et nous a dit comment il fallait faire les choses. On a fait une bonne performance », a valorisé l’Atlético. milieu de terrain de Madrid, qui considéré comme une « responsabilité » d’être en Coupe du monde au Qatar. « Nous avons tous le désir et l’illusion d’y jouer », a-t-il déclaré.