Re-branding The Bible Belt aux menteurs, fainéants, hypocrites et Sluts R Us

Quand il s’agit de l’hypocrisie des chrétiens fondamentalistes quand à la médaille d’or. Leur Bible leur dit qu’il vaut mieux donner que recevoir. La Bible leur dit d’être charitables et d’aller vers les pauvres. Ils ne font pas ça. Les états de la ceinture biblique et les autres états rouges sont les états preneurs.

En réalité, les États avec moins de criminalité et moins de pauvreté sont toujours des états bleus.

Les états avec les QI les plus élevés sont aussi les états bleus.

Les États avec le moins les grossesses chez les adolescentes sont toujours des états bleus.

Les États avec le crime violent le plus bas les statistiques sont toujours les états bleus.

Les états avec les chrétiens les moins fondamentalistes sont toujours des états bleus.

Les États avec le taux de divorce les plus bas sont toujours les états bleus.

Il est difficile de dire exactement ce qui rend les statères rouges si promiscueux, avides et stupides.

Croire en la Bible provoque-t-il une atrophie cérébrale ?

Les gens vraiment stupides sont-ils enclins à des choses stupides comme le christianisme et la Bible ?

Les chrétiens sont-ils plus immoraux que les autres à cause de leurs croyances ou les criminels immoraux sont-ils attirés par le christianisme parce que pour être pardonné du christianisme, il suffit de sucer le coq de Jésus ? Vous n’avez pas à faire l’expiation pour vos péchés si vous êtes chrétien. Est-ce pour cela qu’ils n’ont aucun problème à être malhonnêtes, cupides, violents, immoraux et transgresseurs ? La réponse est oui! La Bible Belt a toujours été totalement dépravée.

Il est clair que plus les gens sont religieux, plus ils deviennent dépravés et plus ils s’enfoncent dans le déni. Si Dieu et Jésus étaient bons, plus il y avait de gens qui étaient profondément en eux, mieux ils se comporteraient. Le contraire est vrai.