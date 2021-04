Re / Done accélère la vente au détail avec le produit phare de Melrose Avenue à Los Angeles – WWD

Forte des investissements de la société de capital-investissement milanais Style Capital SGR, la marque de denim et de prêt-à-porter de Los Angeles Re / Done accélère sa croissance avec l’ouverture d’un produit phare sur Melrose Avenue.

En face du restaurant Cecconi, à quelques vitrines de Chrome Hearts et en face de Robertson Boulevard de Maxfield et John Elliott, l’espace de 2000 pieds carrés présente l’étendue de la marque en pleine croissance. Les offres comprennent ses jeans Levi’s recyclés et repensés, Re / Done Originals produits avec des techniques de lavage sans eau, des pulls patchwork d’aspect chic fabriqués à partir de tricots morts, des chemises aloha recyclées en chemises occidentales, des sweatshirts et Hanes Ts refaits, des sabots en cheveux de poney d’inspiration vintage et Baskets Eco Runner.

Les magasins d’East Hampton, du Design District de Miami et d’Aspen suivront plus tard cette année.

Les cofondateurs Sean Barron et Jamie Mazur ont lancé Re / Done en 2014 avec l’idée de repenser les Levi’s vintage avant que la durabilité ne devienne un mot à la mode. “Nous ne savions pas ce qu’était la durabilité, ce sont deux gars qui voulaient couper Levi’s”, a déclaré Barron à WWD, expliquant qu’ils ont plus tard réalisé l’opportunité de créer une seconde vie, non seulement pour les jeans mais pour les marques américaines du patrimoine Levi’s et Hanes, qui sont depuis devenus partenaires, et d’autres collaborateurs en cours de route, tels que Champion et GH Bass.

Re / Done a ouvert son premier magasin en novembre à Malibu, un produit naturel pour la marque construit sur du denim porté par de nombreux mannequins qui ont élu domicile dans l’enclave balnéaire, y compris Bella Hadid, le visage original de la marque à l’époque, avant qu’elle ne soit célèbre.

«Il fait beaucoup plus d’affaires que ce à quoi vous vous attendez d’un magasin de 200 pieds carrés en basse saison à Malibu», a déclaré Barron à propos de la boîte en verre du Malibu Lumber Yard. «Chacun de nos jeans s’adapte un peu différemment. Les gens veulent sortir et essayer des choses, faire du shopping et découvrir des magasins. »

L’espace aéré Melrose a la sensation d’une suspension Laurel Canyon avec un look chaleureux du milieu du siècle; poutres en acier rouge après celles de la maison Craig Ellwood de Mazur; Sols en dalles inspirés de Lautner et polaroids Andy Warhol sur les murs. Il y a un tourne-disque analogique des années 1960 et un système de sonorisation et une guitare dans le coin, et une table basse de planche de surf Eames pleine de livres d’art et de design à collectionner (tous à vendre). Également proposés, une sélection de Ray Bans, ceintures et bijoux vintage RetroSpecs fabriqués en Amérique sur la place de marché en ligne de la marque.

(Un junkie vintage, Mazur s’est présenté pour l’interview avec un cendrier du milieu du siècle ramassé sur le chemin du magasin de design Object.)

En utilisant le grand parking en face, les fondateurs espèrent accueillir une fois par mois un «marché aux puces haut de gamme de style Rose Bowl», mettant en vedette des vendeurs vintage.

Re / Done ajoute un autre chapitre à son histoire de circularité ce mois-ci en lançant Re / Sell, une place de marché de revente sur son site Web pour les produits Re / Done pré-portés. Une partie des bénéfices de l’initiative va à Sheltersuit, une organisation à but non lucratif qui fournit un abri et des vêtements aux sans-abri.

«Nous avons créé une relation d’égal à égal. Si vous avez acheté un jean et que vous le revendez, vous obtenez un crédit Re / Done et 20% de la vente va à des œuvres caritatives », a expliqué Barron. «Nous avons beaucoup fait avec The Real Real, créant une troisième vie pour les jeans, et c’était génial. Mais il y a tellement de communauté dans notre entreprise et de parler sur les DM, nous voulions rassembler tout le monde et s’amuser », a-t-il déclaré à propos de la revente dans la famille. «Cela permet également au client qui n’a peut-être pas les moyens de se payer le jean à 350 $, mais qui peut en acheter un d’occasion déjà utilisé pour 150 $, alors elle est maintenant devenue cliente parce que nous avons créé cette opportunité, et dans le monde Re / Done . »

Re / Done a une sensibilité de luxe et un prix plus élevé (195 $ à 400 $ pour les jeans, 395 $ à 495 $ pour les tricots et plus de 1000 $ pour les vestes de moto en cuir). La marque se développe lentement dans d’autres catégories, avec des plans pour relancer les vêtements pour hommes pour l’automne.

Refusant de partager des chiffres de revenus spécifiques, Barron a déclaré que Re / Done enregistrait une croissance de 50% d’une année sur l’autre avant la pandémie et visait un chiffre d’affaires total de 50 millions de dollars pour 2021.

Le denim représente actuellement 48% des revenus.

«Tout ce que nous achetons date de 1983 ou avant, date à laquelle Levi’s a cessé de fabriquer des jeans lisière», a déclaré Mazur à propos de la sélection vintage, qui comprend des paires pouvant aller jusqu’à mille dollars.

Re / Done Originals (les coupes droites et boyfriend sont les best-sellers actuels) sont produits à l’aide de techniques durables et sans eau dans une usine au Mexique, mais les fondateurs considèrent toujours LA comme le centre de l’univers créatif du denim. «Même Céline, quand Hedi [Slimane] a quitté Saint Laurent et est revenu en France pour Céline, il a laissé une division de la marque ici, le denim, et ils ont un bureau à un pâté de maisons d’ici », a déclaré Mazur.

À ce jour, Re / Done a recyclé, refait et vendu 117000 paires de Levi’s, économisant plus de 5 millions de gallons d’eau et détournant 200000 vêtements jetés des sites d’enfouissement, selon son rapport sur le développement durable.

Interrogé sur le nombre toujours croissant d’acteurs qui se lancent sur le marché de la mode durable, en particulier dans la catégorie du denim, Barron a déclaré: «Il ne s’agit pas de concurrence, il s’agit de changer le monde. J’ai un enfant de 10 ans, j’ai besoin de faire ma part, LVMH et d’autres doivent faire leur part… Toute mon équipe est excitée chaque jour quand elle trouve une nouvelle façon de faire quelque chose de durable, que ce soit sans produits chimiques cuir de lavage ou champignon. »

La revente s’est également intensifiée, bien sûr, et le partenaire de Re / Done, Levi’s, a même son propre programme de rachat. Barron dit toujours que plus on est de fous: «Si je perds des parts de marché au profit de quelqu’un qui fait un effort durable, ils peuvent l’avoir. Nous travaillons tous pour un meilleur endroit où vivre – espérons-le. “