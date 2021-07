Re-qualifier le personnel : combler les lacunes numériques

Portrait de Sanket Atal

Par Sanket Atal

COVID-19 a rapidement accéléré la migration progressive de notre planète vers le numérique pendant une décennie. Des transformations qui prenaient auparavant des années se sont soudainement transformées du jour au lendemain, poussant les entreprises de toutes tailles, secteurs et pays à se numériser à un rythme sans précédent. Les changements sismiques axés sur le numérique par rapport aux modèles commerciaux et aux lieux de travail traditionnels ont entraîné l’élargissement d’un écart de compétences déjà important.

En termes simples, l’offre est faible et la demande élevée – les effectifs existants n’ont pas les compétences numériques nécessaires pour alimenter leurs entreprises en transformation, aujourd’hui et à l’avenir. Nous devons reconnaître la nécessité d’investir immédiatement et durablement dans les compétences numériques, pour compenser les déplacements d’emplois induits par la numérisation. Alors qu’il devient de plus en plus clair que l’amélioration de la littératie numérique, la fourniture d’opportunités de formation et de recyclage doivent être une priorité pour les gouvernements et les entreprises, il est impératif pour nous de travailler collectivement pour combler le fossé numérique.

Investir dans les talents existants

Selon un récent rapport d’Accenture, différents pays seront plus touchés que d’autres par le déficit de compétences numériques, en fonction de la structure économique du pays, de ses industries et de la répartition de la main-d’œuvre. L’écart de compétences numériques en Inde présente le plus grand risque de croissance du PIB avec une moyenne de 2,3% par an, suivi de l’Afrique du Sud et du Mexique avec 1,8% du PIB, et de la Chine et du Brésil avec 1,7% du PIB.

Les décisions que les entreprises prennent maintenant pour combler le déficit de compétences numériques se répercuteront pendant une génération. Il s’agit d’un moment charnière – une opportunité unique pour les entreprises d’ajouter de la valeur future à leurs activités et de favoriser l’équité et l’inclusion. Un engagement à combler le fossé grandissant des compétences numériques est fondamental pour le succès et la prospérité futurs de chaque organisation. De plus, le faire d’une manière qui favorise l’équité et l’inclusivité, tire efficacement parti des talents inexploités au sein de la main-d’œuvre.

Les employés doivent être responsabilisés

Dans la quatrième révolution industrielle, l’urgence de carrières évolutives et de transition n’a nécessité rien de moins qu’une révolution de reconversion. Selon une étude mondiale de Salesforce, depuis le début de la pandémie, 40 % de la main-d’œuvre a envisagé un changement de carrière. Alors que l’économie numérique continue d’évoluer, les entreprises n’ont pas seulement la responsabilité d’offrir aux employés des opportunités de recyclage et de transition vers les emplois du futur. C’est de plus en plus dans leur intérêt de le faire. Dans une autre étude commandée par Salesforce et YouGov, intitulée « The Digital Skills Report », neuf personnes interrogées sur dix en Inde pensent que la pandémie a accéléré le besoin de compétences numériques dans leur organisation. De plus, 92 % des gestionnaires interrogés en Inde ont déclaré que leur organisation avait mis en place des plans pour combler leur « manque de compétences numériques ».

Les industries et les gouvernements doivent travailler ensemble pour offrir aux individus la possibilité de participer. Alors que nous réinventons l’éducation pour un monde où l’on apprend de n’importe où, par exemple, nous devons nous assurer que chaque élève peut obtenir le meilleur enseignement, quelles que soient les circonstances. Lorsqu’il s’agit de changer de carrière, tout le monde mérite la possibilité de se recycler. Alors que les services essentiels quotidiens passent en ligne, garantir l’accès universel à tout, de la santé aux services sociaux, sera le véritable test d’un monde numérique inclusif.

Compte tenu des transformations rapides que nous observons, il semble que nous devions tous apprendre et améliorer nos compétences dans une certaine mesure. Dans l’économie numérique, pour les entreprises comme pour les particuliers, un état d’esprit transformateur sera essentiel à la façon dont nous vivons et apprenons. La façon dont nous équipons les jeunes pour un monde en évolution, donnons aux employés les compétences dont ils ont besoin et comblons les écarts numériques croissants détermineront notre succès à la fois en tant qu’économie et en tant que société.

L’auteur est SVP & MD, Sites (Inde), Salesforce India

