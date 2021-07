Rea gagne pour la treizième fois dans ‘La Cathédrale’ d’Assen

24/07/2021 à 17h28 CEST

L’anglais Jonathan Réa (Kawasaki), champion actuel et de nouveau chef général du World Superbike, a fait l’histoire en réalisant votre treizième atout dans ‘La Cathédrale’ du circuit hollandais de Assen, en s’imposant dans la course 1, raccourcie par le drapeau rouge causé par un accident de l’allemand Jonas Folger (BMW)

Réa, premier coureur à remporter ce nombre de victoires sur la même piste, il a célébré la victoire avec deux tours d’avance et reprend ainsi les commandes du championnat.

L’anglais a pris le commandement rapidement avec le turc Toprak Razgatlioglu (Yamaha) et Scott Redding (Ducati), tandis que l’Espagnol Álvaro Bautista (Fronde) ça passait par les étages vient de terminer le premier tour au virage 7.

Rea a su contrôler ses rivaux et a pris le contrôle d’un marge de plus de deux secondes se diriger vers un triomphe qui est venu prématurément par la chute de Folger, ce qui devait être conscient évacué au centre médical et plus tard à l’hôpital d’Assen pour poursuivre ses études. Après eux, c’était déclaré inapte pour le reste du week-end.

Finalement, Rea a été déclaré vainqueur avec 3.093 d’avance sur Rougeur et 3 214 environ Razgatlioglu, tandis que Michal van dermark (BMW) était trimestre à 4 478. Isaac Viñales (Kawasaki) était onzième et l’Argentin leandro Mercado (Honda) douzième, tandis que Tito Rabat (Ducati) n’a pas pu terminer non plus.

Désormais champion des six dernières éditions de la Coupe du monde commande le général avec 206 points, sept de plus que le pilote ottoman et 69 de plus que Redding. Álvaro Bautista chute à la onzième place avec 57 points.