30/03/2021 à 11:11 CEST

Le Circuit de Barcelona-Catalunya a commencé une semaine des plus intenses avec la première des quatre manches d’essai du Championnat du Monde MOTUL FIM Superbikes. Hier, c’était au tour de la Championnats du Monde FIM Supersport et Supersport 300, la catégorie moyenne et petite présentée par WorldSBK. Et la classe reine, avec ses stars et le champion Jonathan Rea à la barre, roulera mercredi et jeudi.

Le premier jour du test soutenu par WorldSBK a été divisé en un total de quatre tours, deux le matin et deux l’après-midi, avec 70 participants. Le plus grand grill, en Supersport 300 a commencé dirigé par le brésilien Tom Kawakami (AD78 Team Brasil by MS Racing) avec un temps de 1: 56.444, deux dixièmes du turc Bahattin Sofuoglu (Bibilion Yamaha MotoXRacing) et de l’espagnol Unai Orradre (Yamaha MS Racing).

Dans la séance de l’après-midi, les temps se sont améliorés grâce à l’augmentation de la température sur l’asphalte. Avec Sofuoglu En tête, arrêtant le chronomètre à 1: 54,867, le Turc est le seul à perdre une minute et cinquante-cinq secondes. L’Espagnol Adrian Huertas (MTM Kawasaki) a terminé deuxième, mais une demi-seconde derrière le temps magistral de Sofuoglu.

D’autre part, la débutante Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha) a montré son bon travail en MondeSSP. Bien que confronté à sa campagne inaugurale dans le championnat, le pilote expérimenté des Championnats du Monde Moto2 et MotoE n’a eu besoin que de quelques tours pour s’adapter à la moto et aux pneus. Cela l’a conduit à dominer les deux tours d’essai disputés. Dans la matinée, le Suisse était une demi-seconde plus rapide que son poursuivant immédiat, Federico Caricasulo (GMT94 Yamaha) arrêtant le chronomètre à 1: 45.242. Son meilleur temps, même ainsi, était environ une seconde plus lent que celui qu’il aurait établi dans la séance de l’après-midi (1: 44,603) –

Ce mardi 30 mars, les participants au Championnat du Monde FIM Supersport et au Championnat du Monde FIM Supersport 300 affronteront une autre journée complète d’entraînement.

Demain, le Team HRC WSBK et le Kawasaki Racing Team WorldSBK feront leurs présentations. Le premier le fera à 10 heures et le second à 19 heures. Les deux présentations auront lieu en ligne. Sur la piste du Circuit, nous assisterons à la première comparaison entre la Kawasaki du champion Rea et la Ducati de Scott Redding, le pilote qui a mis le plus de pression sur le champion la saison dernière, intraitable ces dernières années. Nous verrons également l’espagnol Alvaro Bautista et Tito Rabat, entre autres attractions du test.