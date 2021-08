Réaction à l’annonce étonnante de Barcelone de la sortie de Lionel Messi

DERNIÈRES NOUVELLES | Leo #Messi ne continuera pas avec le FC Barcelone – FC Barcelone (@FCBarcelona) 5 août 2021

La déclaration disait :

Bien que le FC Barcelone et Lionel Messi soient parvenus à un accord et que les deux parties aient clairement l’intention de signer un nouveau contrat aujourd’hui, cela ne peut pas se produire en raison d’obstacles financiers et structurels (règlement de la Liga espagnole). En raison de cette situation, Messi ne restera pas au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du club ne soient finalement pas exaucés. Le FC Barcelone exprime de tout cœur sa gratitude au joueur pour sa contribution à l’agrandissement du club et lui souhaite le meilleur pour l’avenir dans sa vie personnelle et professionnelle.

Il y a plusieurs façons de voir l’annonce. La première étant que Messi et Barcelone ont conjointement eu recours à cette déclaration pour forcer la Liga à s’emparer de la réglementation financière. La ligue n’a déjà pas Cristiano Ronaldo qui est parti pour la Juventus il y a quelques années. Perdre Messi serait un coup dur pour la valeur de la Liga. On pourrait également penser que Barcelone ne concéderait pas la défaite sur le contrat de Messi jusqu’au moment où il a signé ailleurs, donc tout cela était extrêmement curieux.

Une autre façon de voir les choses est que Messi s’en va et oh mon Dieu, ça se passe vraiment. Cela laisse Messi – vous savez, un talent incroyablement coûteux – avec des options limitées. Le PSG, Manchester City et Chelsea ont l’argent. City, cependant, vient de signer Jack Grealish pour environ 140 millions de dollars jeudi. Cela met probablement City hors de la course. Chelsea devrait abandonner la poursuite de Romelu Lukaku, qui a six ans de moins que Messi. Le PSG a le plus de sens compte tenu de ses ressources apparemment illimitées, de son calendrier de championnat plus facile et de ses talents pour entourer Messi (comment sonnent Neymar, Mbappe et Messi ensemble ?).

C’est beaucoup à déballer, et les fans acceptaient naturellement la nouvelle.