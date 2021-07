Réaction à l’Euro 2020 : les journaux français, italiens et allemands remuent la marmite du Brexit | Monde | Nouvelles

Les stars italiennes Jorginho et Leonardo Bonucci n’ont pas pu résister à se moquer de l’Angleterre (Photo: .) Jorginho et Leonardo Bonucci n’ont pas perdu de temps à troller l’Angleterre après que l’Italie ait remporté les tirs au but pour remporter l’Euro 2020, le duo chantant fièrement “ça arrive Rome” lors des célébrations folles des […] More