Réaction alors qu’Elliott souffre d’une blessure d’horreur à Elland Road, Jurgen Klopp confirme que la star s’est disloquée la cheville et à l’hôpital, Struijk a reçu un carton rouge après que Salah ait marqué le 100e but en Premier League lors de la victoire 3-0 des Reds

Liverpool a remporté une victoire 3-0 contre Leeds United, mais leur célébration a été entachée par une blessure d’horreur à Harvey Elliott.

La starlette anglaise Elliott a été laissée à l’agonie après qu’un défi énergique de Pascal Struijk a laissé l’attaquant avec une possible fracture de la jambe.

Les scènes ont détérioré une performance par ailleurs sans faille de Liverpool qui a vu Mohamed Salah marquer son 100e but en Premier League.

Salah a ouvert le score à bout portant après avoir tapé à la maison sur le centre bas de Trent Alexander-Arnold. L’Égyptien a inscrit son 100e but en Premier League et est devenu le cinquième plus rapide à frapper le siècle dans l’élite anglaise. Fabinho a ajouté une seconde sur corner après la pause. avant que Mane ne mette le brillant sur le résultat tard. Le remplaçant de Leeds, Struijk, a reçu un carton rouge après qu’un tacle énergique sur Elliott a vu le jeune de Liverpool quitter le terrain sur une civière. TalkSPORT aura des mises à jour tout au long de la journée et vous pouvez écouter via notre radio lecteur ci-dessous.

Salah a marqué 100 buts en Premier League avec son premier match à Elland Road