Réaction au but d’Alisson de “ classe mondiale ” pour Liverpool, message des Rangers de McCoist à Gerrard, Alli de retour au meilleur à Tottenham, Ancelotti “ gêné ” par Everton – Football News Live

Émotionnel Alisson dédie l’incroyable vainqueur de Liverpool à son père décédé et remercie les clubs et les joueurs rivaux pour le soutien démontré alors que le gardien de but entre dans l’histoire avec un but de la tête dramatique Le but d’Alisson est qualifié de “ bonne tête de l’avant-centre ” alors que le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, compare “ technique insensée ” à la star de Chelsea Olivier Giroud Steven Gerrard a dit de rester chez les Rangers et de ne pas prendre un autre emploi avant de remplacer Jurgen Klopp à Liverpool – “Et si ça ne marchait pas?” Alisson marque un but dans le temps d’arrêt pour sauver les espoirs de la Ligue des champions de Liverpool que Carlo Ancelotti est laissé “ embarrassé ” alors qu’Everton continue de triste à domicile Chelsea concède un but contre son camp alors qu’elle perd la finale de la Ligue des champions féminine contre Barcelone