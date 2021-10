Réaction d’après-match : l’Allemand Timo Werner ignore les opposants tout en marquant un doublé

S’il y avait un joueur allemand qui avait besoin de percer, c’était Timo Werner.

L’attaquant du Chelsea FC – et la rumeur du transfert du Bayern Munich cible – a entendu la négativité et fait de son mieux pour l’ignorer alors qu’il cherche à prouver son courage sous Hansi Flick.

« Il faut que ça roule. Si j’avais trop réfléchi pendant deux jours, je n’aurais pas pu jouer ici. Parce qu’à un moment donné, le baril est plein. C’est pourquoi je dois le laisser rouler. Je suis heureux d’avoir pu aider l’équipe aujourd’hui », a déclaré Werner (tel que capturé par Tz).

Et aider l’équipe qu’il a fait.

Werner a marqué un doublé fantastique, qui comprenait un but en surbrillance assisté par Thomas Müller, puis a ajouté un autre tir spectaculaire avec un curleur de milieu de gamme.

C’était le genre d’effort que Flick attendait de Werner. De son côté, l’homme de Chelsea aime avoir l’opportunité de jouer sous Flick.

« J’ai souvent dit que lorsqu’un entraîneur vous aime et vous soutient, cela aide chaque joueur. Il me donne une confiance à 100% de l’extérieur et j’espère pouvoir lui rendre cela », a déclaré Werner. «Ce sont des équipes contre qui c’est toujours difficile au début. C’était bien que nous n’ayons pas encaissé de but. Il y a eu des situations délicates. Quand nous avons pris la tête, c’était beaucoup plus facile pour nous.

Werner a maintenant cinq buts et une passe décisive en cinq matchs sous Flick.