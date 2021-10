Réaction d’après-match: Leroy Sane du Bayern Munich s’exprime après son doublé en Ligue des champions

Le Bayern Munich a mis plus d’une heure à percer, mais le premier but de Leroy Sane à la 70e minute a commencé à l’assaut du Bayern de quatre buts. Sane a obtenu son doublé à la 84e minute, mettant fin au défilé de buts de 14 minutes. Après le match à Lisbonne, Sane s’est entretenu avec DAZN sur le déroulement du match (tel qu’enregistré par la page Twitter @iMiaSanMia).

« Nous avons joué un très bon match. Même la première mi-temps était bonne, mais nous avons raté quelque chose d’avance. Je suis très content de la performance », a déclaré Sane.

Sane a également évoqué les facteurs qui ont rendu le match encore plus difficile pour le Bayern. Avec des difficultés telles qu’un entraîneur malade et des buts refusés par la VAR, le Bayern a tout de même trouvé le moyen d’obtenir trois points sur la route en Ligue des champions : « L’entraîneur nous a très bien préparé pour le match, comme il le fait toujours. Nous savions que Benfica serait agressif dans les duels et nous devions être patients. Nous n’avons pas eu de chance avec les buts refusés, mais au final, la victoire était méritée.

Sane a également ajouté une passe décisive à ses deux buts, portant son total à trois chacun en trois matches de Ligue des champions jusqu’à présent cette saison. Il est intéressant de noter que Sane n’a que deux buts et trois passes décisives en huit matches de Bundesliga. Espérons qu’il y en ait beaucoup d’autres à venir dans toutes les compétitions.