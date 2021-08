Réaction d’après-match: Robert Lewandowski a déclaré que le Bayern Munich manquait de rythme et de cohérence contre Gladbach

L’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski a marqué le seul but de son équipe lors d’un match nul 1-1 contre le Borussia Mönchengladbach et n’était pas très enthousiasmé par l’effort de l’équipe ce jour-là.

« Ce que nous avons joué n’était pas un football parfait. Nous manquions de rythme et de régularité. On peut marquer, mais Gladbach a aussi eu de belles occasions. Maintenant, nous devons nous tourner vers le prochain match et nous préparer », a déclaré Lewandowski (tel que capturé par Tz).

Lewandowski a déclaré que l’atmosphère au Borussia Park rendait les choses difficiles, mais agréables. Pour la première fois depuis très longtemps, les choses semblent presque normales aux joueurs.

“Ce n’est pas si facile de jouer ici, l’ambiance était vraiment cool”, a déclaré Lewandowski. « Un tel match est quelque chose de spécial avec les spectateurs et pour nous, cela a toujours été problématique ici. Nous devons faire beaucoup de choses mieux. »

Les normes sont encore élevées en Bavière et Lewandowski le sait. Non satisfait de seulement marquer son but, le Polonais Hitman voulait trois points et va maintenant recentrer son énergie vers la DFL-Supercup de mardi contre le Borussia Dortmund.