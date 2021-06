Réaction de Binance face à la persécution de sa filiale par la FCA

in

Au cours du week-end, la FCA (Financial Conduct Authority) du Royaume-Uni a publié un avis aux consommateurs sur Binance Group et Binance Markets Limited (BML). Le régulateur a été très clair et direct en disant que BML n’est pas autorisée à exercer une activité réglementée au Royaume-Uni. Du moins, pas sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit de FCA elle-même.

Cette annonce a fait sensation au cours du week-end, incitant finalement Binance à écrire une réponse via Twitter.

La réponse de Binance

Binance a publié quatre déclarations concernant l’annonce de la FCA. Le premier a simplement déclaré qu’il était au courant de l’avis de la FCA concernant BML, notant que BML est une entité juridique distincte et qu’elle n’offre aucun produit ou service via le site Web Binance.com.

La société a ensuite fourni des informations sur BML, notant qu’elle avait été acquise par Binance Group en mai 2020. Cependant, elle n’a pas encore lancé ses activités au Royaume-Uni ni utilisé ses permis réglementaires FCA.

Binance a également insisté sur le fait que l’avis du régulateur n’a pas d’impact direct sur les services que Binance.com lui-même fournit et que la relation entre la bourse et ses utilisateurs n’a pas changé.

Enfin, Binance a également insisté sur le fait qu’elle prend les obligations de conformité très au sérieux et adopte donc une approche collaborative lorsqu’elle travaille avec les régulateurs. Il est constamment à l’affût de tout changement dans les politiques, les règles et les lois dans le nouvel espace.

Binance repousse-t-elle ses limites ?

Certains utilisateurs ont cependant souligné que Binance semble ignorer la déclaration selon laquelle « Aucune autre entité du groupe Binance n’a d’autorisation », ce qui signifie qu’elle interprète mal une déclaration réglementaire claire ou informe les utilisateurs de manière erronée. Bien sûr, d’autres ont souligné que le trading de crypto-monnaie n’est pas une activité réglementée, il peut donc ne pas compter.

En fin de compte, il n’est toujours pas clair si Binance va vraiment au-delà de ce qui lui est permis de faire ou non. Cependant, le fait est que le régulateur semble être derrière l’échange et comment cela se déroulera pourrait affecter de nombreux utilisateurs de crypto au Royaume-Uni.

