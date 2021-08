Réaction de Blake Moynes à Michael A flirter avec Katie Thurston

Attention à tous ceux qui se demandent ce que Blake Moynes pense du fait que Michael A. publie des commentaires assoiffés sur la lingerie Instagram de Katie Thurston alors que Blake et Katie étaient fiancés : pas… génial ? Access a fait le travail du seigneur et a directement demandé à Blake ce qu’il pensait de la soif de Michael lors d’une interview à la caméra avec lui et Katie, et leurs réactions étaient vraiment inestimables.

La pauvre Katie a essayé de garder un visage impassible, a éclaté de rire, puis a dû regarder ses genoux pour se calmer, tandis que Blake a tenté de donner une réponse diplomatique. L’accent est mis sur la tentative, car il semblait clair qu’il était moins qu’enthousiasmé par les commentaires de Michael, mais voulait lui donner le bénéfice du doute.

“Je veux dire, j’en rigole. Écoutez, ce que je peux dire, c’est simplement supposer qu’il espérait ou pensait qu’elle était potentiellement célibataire? Sinon, c’est un peu un mouvement louche! Alors supposons simplement qu’elle ne l’a pas fait pense qu’elle était avec n’importe qui.

Lol, ohhh.

Au cas où vous l’auriez manqué, Michael a commenté cela sous la photo de lingerie de Katie, qui a depuis été supprimée (par Michael lui-même ou Katie, pas clair), mais a été capturée par plusieurs comptes de fans de Bachelor Nation – y compris le favori de tout le monde @ BachelorNation.Scoop.

Michael n’a pas répondu à la réaction de Blake, et il n’a pas encore expliqué son commentaire assoiffé. Probablement parce qu’il est trop occupé à ne donner aucun effet et à se détendre sur la plage dans ses joggings !

