Réaction de Camille Kostek à la victoire de Big Buccaneers (Photos)

Les Buccaneers de Tampa Bay ont défait les Panthers de la Caroline 32-6 dimanche après-midi.

Ce fut un effort dominant de la part de l’équipe gagnante du début à la fin, et dans le processus leur a valu le titre NFC South.

Une semaine après avoir été blanchi 9-0 par les Saints de la Nouvelle-Orléans, Tampa Bay a amassé 391 verges en attaque en route vers une victoire de 26 points.

L’ailier rapproché des Bucs, Rob Gronkowski, a eu une performance relativement calme contre la Caroline, enregistrant 23 verges sur un seul attrapé.

Une personne qui ne s’en souciait pas et qui était toujours fière de ce que lui et l’équipe étaient capables d’accomplir ? Sa petite amie, le mannequin Camille Kostek.

Voici ce qu’elle a posté juste après la victoire de Tampa Bay :

Ce n’est pas la première fois qu’une des publications Instagram de Kostek devient virale. Elle a aussi explosé pour des trucs comme ça :

Kostek est devenu un pilier pour les fans de la NFL. Entre ses messages d’avant-match racés pour son beau, ses incroyables costumes d’Halloween et ses photos de Sports Illustrated Swimsuit à couper le souffle, elle est clairement une star.

C’est comme ça qu’on fête Noël. https://t.co/dqODxkyLXd – Jeu 7 (@game7__) 27 décembre 2021

Alors que Gronkowski continue d’être une grande personnalité dans le cœur et l’esprit des fans de football, elle est toujours là par association.

Gronkowski a tendance à devenir de plus en plus important pour les équipes dirigées par Tom Brady à mesure que la saison avance et que les séries éliminatoires avancent. À mesure qu’il gagne en valeur, attendez-vous à ce que le profil de Kostek augmente également.

En rapport: La tenue provocatrice de GF Natalie Buffett de Dak Prescott devient virale (Photos)