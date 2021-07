Réaction de Jennifer Garner et Marc Anthony à Jennifer Lopez et Ben Affleck

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont toujours aussi forts et rendent tous les célibataires Pringles jaloux partout avec leurs récents défilés PDA – avez-vous vu les photos d’eux recréant la scène de frottement des fesses de la vidéo “Jenny from the Block” ?? C’est suffisant pour rendre un ex jaloux, mais il ne semble pas que leurs anciennes flammes – ce serait Jennifer Garner et Marc Anthony – aient de mauvais sentiments à propos de Bennifer 2.0. Comme c’est rafraîchissant !

Selon Entertainment Tonight, Ben et J.Lo n’ont eu aucun problème de coparentalité ou de rester amis avec leurs ex. « Jen Garner et Marc Anthony continuent de nous soutenir et il ne semble pas y avoir de mauvaise volonté à tous les niveaux. Ils veulent tous ce qu’il y a de mieux les uns pour les autres et pour leurs familles », a déclaré une source au média.

Et pour les enfants ? Ils semblent très froids à propos de la nouvelle relation de leurs parents. « Leurs enfants veulent juste voir leurs parents heureux et ils sont ce qui est le plus important pour eux deux. Les enfants de J.Lo sont si heureux de voir leur maman si amoureuse », a ajouté la source.

Pour ceux d’entre vous qui ont envie de plus d’informations sur la romance ravivée de Ben et J.Lo, ne cherchez pas plus loin ! L’initié d’ET a déclaré : « Tout semble 100 % naturel avec eux. Une fois qu’ils se sont rallumés, c’était comme si le temps ne s’était pas écoulé. »

Kevin Winter.

« Ils ne pourraient pas être plus d’accord. Ils ont le sentiment à ce stade de leur vie qu’ils étaient indéniablement faits l’un pour l’autre », a poursuivi la source. « Les choses entre Ben et Jen ont été faciles et c’est ce qui fait que leur relation fonctionne si bien. Ils travaillent ensemble de manière transparente et c’est comme si leur relation ne demandait pratiquement aucun effort. »

Cool cool cool, juste une question de temps avant qu’ils ne se marient, je suppose !

Starr Bowenbank Assistant rédacteur en chef des nouvelles Starr Bowenbank est le rédacteur en chef adjoint des nouvelles qui écrit sur tout ce qui concerne les actualités, la culture pop et le divertissement. Vous pouvez la suivre ici.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io