Réaction de Karl-Anthony Towns au limogeage de Gersson Rosas par les Timberwolves

Il n’y a vraiment pas de période calme dans le calendrier NBA, et les Minnesota Timberwolves l’ont encore prouvé.

Avec moins d’une semaine avant le début officiel du camp d’entraînement, les Timberwolves ont annoncé qu’ils se séparaient du président de l’équipe des opérations de basket-ball Gersson Rosas.

L’équipe a seulement ajouté dans un communiqué qu’elle était “engagée à construire une équipe gagnante dont nos fans et la ville peuvent être fiers”.

Rosas a rejoint les Timberwolves en 2019 et il a eu une intersaison entière pour faire des mouvements comme échanger le sixième choix 2019 (Jarrett Culver) pour Patrick Beverley. Donc, c’était une décision que personne n’avait vraiment vu venir, surtout compte tenu du timing.

Karl-Anthony Towns n’était pas particulièrement satisfait de la nouvelle non plus, est-il apparu.

Quelques instants après l’annonce de la nouvelle du limogeage de Rosas, Towns s’est rendu sur Twitter et a posté “wtf…”

Et bien qu’il y ait apparemment des rumeurs à chaque intersaison sur le mécontentement de Towns dans le Minnesota, faire un mouvement de front-office majeur qui aveugle votre plus grande star n’est pas le meilleur moyen de faire taire cette spéculation.

En plus de cela, Rosas aurait organisé des réunions dans le gymnase mercredi.

Le moment où Rosas a licencié a en effet surpris les joueurs et ceux de l’organisation alors que Rosas tenait toujours des réunions et dans le gymnase ce matin, me disent des sources et @ZachLowe_NBA https://t.co/g9LBNU9jNs

– Ramona Shelburne (@ramonashelburne) 22 septembre 2021