Réaction de Kayleigh McEnany aux tendances de la séance photo de Jen Psaki ⋆ 10z viral

Ancien attaché de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany est devenue un sujet très tendance après s’être déchaînée sur un prochain profil de Jen Psaki qui comportera une mise en page par un célèbre photographe Annie Leibovitz – le traitement qu’elle dit n’a pas été accordé aux femmes de Trumpworld.

McEnany s’est plaint du double standard dans l’édition de vendredi de Outnumbered, qui a construit un segment autour de la nouvelle selon laquelle Leibovitz a été aperçue à la Maison Blanche, où elle photographiera Psaki pour un prochain profil :

Repéré dans la salle de briefing de la Maison Blanche : la célèbre photographe Annie Leibovitz ici en train de prendre des photos pic.twitter.com/dzg6lSQnIs – Emily Goodin (@Emilylgoodin) 3 juin 2021

McEnany a clairement indiqué qu’elle ne voulait pas elle-même d’un profil de magazine élogieux, mais appelait le double standard qui refusait un tel traitement à des personnes comme Sarah Sanders et d’autres personnalités de Trump.

“Au lieu des profils élogieux, il y a eu des coups à plusieurs reprises, maintes et maintes fois”, a déclaré McEnany, et a déchiré ce qu’elle a appelé “un corps de presse obscène comme celui-ci, un média obscène couvrant de manière flagrante les membres de l’administration Biden”.

Des milliers d’utilisateurs de Twitter ont pesé, à un moment donné, plaçant McEnany sur le graphique des tendances Twitter à deux reprises, sous « Kayleigh » et « McEnany ».

Le sujet tendance était son nom, et la description disait “L’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany répond aux informations selon lesquelles son successeur Jen Psaki est présenté pour un magazine”.

Voici un échantillon des réactions de personnalités médiatiques et d’autres utilisateurs vérifiés :

Mais a-t-elle tort…? https://t.co/GmA4VTdtgZ – Matt Rooney (@MattRooneyNJ) 4 juin 2021

McEnany, se plaignant toujours que sa couverture médiatique personnelle n’était pas assez bonne, plusieurs mois plus tard. https://t.co/VfPnn9WWyz – Maggie Haberman (@maggieNYT) 4 juin 2021

Pour être juste, sans Kayleigh McEnany, nous pourrions prendre Jen Psaki pour acquis. – Schooley (@Rschooley) 5 juin 2021

Kayleigh McEnany découvre à ses dépens que mentir au peuple américain tous les jours n’était pas un bon moyen de se construire un héritage durable. – Rapport Palmer (@PalmerReport) 5 juin 2021

Kayleigh McEnany est à la mode, donc l’Amérique devrait savoir qui elle est vraiment pic.twitter.com/8s9yhJKPHm – MuslimMarine (@mansoortshams) 5 juin 2021

Kamala Harris, Jill Biden et Jen Psaki ont maintenant tous obtenu des profils de magazines. Ils n’ont jamais fait ça pour Melania Trump (un vrai mannequin) et Kayleigh McEnany, mais Vogue a donné un profil à Stormy Daniels en 2018 ! https://t.co/nWbSociR82 – Greg Price (@greg_price11) 3 juin 2021

Kayleigh se plaint qu’elle n’a pas été présentée dans Vogue ou qu’elle n’a pas été reconnue comme une mère qui travaille. Emplacements d’articles possibles sur Kayleigh :

1) Mamans QAnon : Glamour et armes à feu

2) Mentir à propos d’une pandémie : obtenez la lueur

3) Fox Blondes : fasciste et amusant

4) Kayleigh : Pourquoi ma nounou n’est pas sur la photo – Paul Rudnick (@PaulRudnickNY) 5 juin 2021

Kayleigh McEnany gémit : Pourquoi n’ai-je pas eu de photo d’Annie Leibovitz ? https://t.co/xFzxw5L0GS – La bête quotidienne (@thedailybeast) 5 juin 2021

Rappelez-vous quand ils ont fait ça pour Kayleigh McEnany et Sarah Sanders… https://t.co/CaUjHOLLug – Appel quotidien (@DailyCaller) 3 juin 2021

Appelez-moi mesquin, mais cela me fait une immense joie de voir la menteuse Kayleigh McEnany se plaindre de ne pas avoir de séance photo avec Annie Liebowitz alors que Jen Psaki l’est. Pleurer plus. 😏 — BrooklynDad_Defiant ! (@mmpadellan) 5 juin 2021

Oui, parce qu’elle est meilleure dans son travail… Kayleigh McEnany est jalouse que Jen Psaki bénéficie d’une bien meilleure couverture médiatique https://t.co/sBeNuaMnT3 – Sarah Burris (@SarahBurris) 5 juin 2021

J’ai écrit sur la façon dont Kayleigh McEnany est un petit pleurnichard jaloux #PsakiBombs #McEnemyOfThePeople https://t.co/RiVGx4qeQi – Tara Dublin est vaccinée AF (@taradublinrocks) 5 juin 2021

Syndrome de dérangement de Kayleigh. – Ian Miles Cheong (@stillgray) 5 juin 2021

Kayleigh, personne ne vous a forcé à dire des choses absolument ridicules et profondément inutiles comme celle-ci tous les jours (par exemple, le 25 février 2020). Vous avez fait le choix de faire tout avec Trump et vous avez tout mis sur vous. Assumez une part de responsabilité pour vos actions ! pic.twitter.com/rnvbL4eKv5 https://t.co/cy0xhZoqYF – Stephen Schwartz (@AtomicAnalyst) 4 juin 2021

Psaki a, en fait, obtenu des notes élevées des correspondants de la Maison Blanche pour des choses comme être «compétent» et «professionnel», et a développé une base de fans dévoués qui est obsédée par les inclinaisons de la tête et les cheveux retournés alors qu’elle lance ce qui est connu. comme #PsakiBombs – des échanges avec des journalistes qui laissent les fans applaudir. Et tandis que McEnany a sans aucun doute son propre groupe de fans, elle n’a pas reçu le genre d’éloges que Psaki a jusqu’à présent de la part des médias grand public.

