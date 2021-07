Réaction de l’Angleterre contre l’Italie EN DIRECT: la police furieuse traque les voyous violents qui ont fait irruption à Wembley | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La finale anglaise de l’Euro 2020 contre l’Italie a attiré la plus forte audience télévisée depuis les funérailles de Diana, princesse de Galles en 1997, selon des chiffres provisoires.

On estime que 29,8 millions de téléspectateurs ont regardé le match, qui s’est terminé par une défaite des Three Lions aux tirs au but après un score de 1-1 après la prolongation.

Sur la base des audiences du jour au lendemain, il s’agissait de la plus grande audience télévisée pour un match de football anglais depuis le début des records en 1981.

Le précédent record était détenu par la demi-finale de la Coupe du monde 1990 entre l’Allemagne de l’Ouest et l’Angleterre, qui avait attiré en moyenne 25,2 millions de spectateurs.

Le service funèbre de Diana, princesse de Galles, il y a 24 ans, a été regardé par environ 32,1 millions de personnes.

Une ventilation des chiffres du match de dimanche montre qu’une moyenne de 24,2 millions de personnes ont regardé la finale sur BBC One et 5,6 millions de plus sur ITV.