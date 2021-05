Réaction de l’Eurovision: les Britanniques furieux ont riposté après avoir jubilé du «Royaume-Uni ignorant et raciste» | UK | Nouvelles

Les utilisateurs de Twitter se sont moqués du Brexit Grande-Bretagne pour son résultat décevant au point zéro pour la chanson de James Newman au concours Eurovision de la chanson. L’un d’eux a déclaré que la Grande-Bretagne était “ignorante” et “raciste” alors qu’elle célébrait l’humiliation du point zéro. Ils ont dit: “Il n’y a personne pour soutenir le Royaume-Uni, point final, c’est une société raciste et ignorante avec tout ce que cela implique, et le Brexit ne fait que le confirmer.”

La jubilation a provoqué une réaction furieuse de la part des lecteurs d’Express.co.uk, qui ont exhorté leurs voisins européens à «grandir».

L’un d’eux a déclaré: «Les citoyens de l’UE sont aigres et jaloux du fait que nous sommes assez forts pour rester seuls.

“Aucun d’eux n’a le courage de suivre nos traces.”

Un lecteur d’Express a déclaré: «Un utilisateur espagnol a déclaré:« Il n’y a personne pour soutenir le Royaume-Uni, point final, c’est une société raciste et ignorante.

«Je souhaite que nous parlions à certains Européens qui pensent à nous de cette manière.

“Nous pourrions expliquer que cela ne concerne que 17,4 millions de Britanniques, il y en a 50 millions d’autres qui ne sont pas comme ça.”

Un autre utilisateur d’Express a déclaré: “Il est temps qu’ils grandissent et se comportent comme des adultes sans bouder les enfants.”

Environ sept millions de Britanniques ont regardé James Newman marquer zéro point lors de la finale du concours Eurovision de la chanson.

Un autre a déclaré: “Eh bien, ils ont demandé un Brexit à la norvégienne, alors ils ont obtenu ce qu’ils voulaient.

“La Norvège n’a pas de points.

“UK null points.”

Le concours Eurovision de la chanson de cette année a eu lieu à Rotterdam, aux Pays-Bas.

La chanson gagnante du tournoi a été chantée par Zitti E Buoni du groupe de rock Maneskin.

Les artistes italiens ont joué devant une foule de 3500 fans à l’Ahoy Arena.

Cette année, la diffusion de l’événement a vu le plus grand nombre de téléspectateurs pour une finale de l’Eurovision depuis 2014.