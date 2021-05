Réaction de Luis Miguel en apprenant qu’Hugo López était sur le point de mourir

«Quand il était mal après, Micky est venu un jour le voir à l’hôpital, puis Hugo a commencé à lui parler et a dit: ‘Vous allez voir ce que nous allons faire, nous allons enregistrer ça album, on va partir en tournée, j’envisage de faire ça, l’autre », tandis qu’Hugo lui parlait, les larmes coulaient parce qu’il savait qu’Hugo n’allait plus bien. Il frappait les murs, je me souviens, et il me disait: «Lucie ne peut pas être, cette maladie, pourquoi ces choses arrivent-elles?», A déclaré Miranda.

César Bordón et Diego Boneta caractérisés comme Hugo López et Luis Miguel. (Netflix)

Le représentant argentin est décédé le 30 novembre 1993 à 51 ans des suites d’un cancer alors que Luis Miguel était en tournée au Paraguay.

Lucia a reconnu que perdre Hugo était très difficile pour Luis Miguel. «Il a beaucoup souffert parce que les deux s’aimaient beaucoup, ils étaient partenaires, lui conseillait-il, il le consultait toujours sur tout. Je pense qu’Hugo est le seul manager auquel il a prêté attention », a-t-il ajouté.

Hugo López était le manager de Luis Miguel jusqu’à sa mort en 1993. (Avec l’aimable autorisation de Lucía Miranda.)

Hugo López était un homme d’affaires argentin et bien connu pour représenter des célébrités de haut niveau. Il a longtemps travaillé à la tête de Televisa Argentina et a connu un grand succès dans les années 80, représentant diverses célébrités et producteur de musique. Parmi les talents qu’il a manipulés, en plus de Luis Miguel, figurent des artistes de la stature de Roberto Carlos et Valeria Lynch.

C’est en 1981 que Luis Miguel a rencontré Hugo López, alors que le chanteur faisait la promotion de La Inconditionnel, tandis que son père, Luis Rey, était son représentant. C’est après la mort de Luis Rey, qu’Hugo López a été chargé de représenter «El Sol».