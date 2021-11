Réaction des 6 demi-finalistes Nuestra Belleza Latina

Univision Voici comment ont réagi les 6 demi-finalistes de la NBL lors de leur annonce

Ce dimanche aura lieu le gala des demi-finales de la 12e saison de Nuestra Belleza Latina, après plusieurs soirées au cours desquelles les téléspectateurs ont pu se faire une idée précise des candidats. Et l’un des moments les plus mémorables de l’émission, sans aucun doute, a été ce qui s’est passé la semaine dernière, lorsque les six filles choisies comme demi-finalistes ont été annoncées.

Au-delà de l’émotion naturelle que la sélection pour la demi-finale signifiait pour les six filles chanceuses et leurs fan clubs, ce sont les visages et les réactions des filles qui ont fait partie des étagères de Nuestra Belleza Latina.

Et pour susciter plus d’enthousiasme parmi les adeptes de l’émission de téléréalité Univisión, le compte Nuestra Belleza Latina sur Instagram a publié une vidéo saisissante, digne d’être collectionnée, qui montrait la réaction spontanée de chacun des demi-finalistes préférés lorsqu’ils ont entendu leur nom. .

« Nos demi-finalistes ! 🤩✨ #NBLMoment #TBT #NuestraBellezaLatina », était le commentaire avec lequel le spectacle accompagnait la vidéo passionnante, où ils ont partagé le moment exact où chacun, Sirey Morán, Fabién de la Concepción, Génesis Suero, Jaky Magaña, Lupita Valero et Raishmar Carrillo, ils ont appris qu’ils étaient les candidats sauvés et qu’ils iraient au gala dimanche.

Le clip montre comment Sirey a semblé recevoir l’annonce très calmement, tout comme Raishmar, qui a fait un geste de surprise, et Lupita Valero, qui était assez calme et excitée.

Fabién, de son côté, a laissé échapper une émotion de joie évidente, tandis que Jaky était le plus incrédule avec l’inclusion de son nom dans le groupe.

Mais, c’est Génesis Suero qui a joué dans le moment le plus émouvant, qui a même fait jaillir un cri incontrôlable, qui non seulement l’a amenée à crier mais est presque tombée au sol après avoir appris qu’elle était celle sauvée qui finirait d’intégrer le groupe de six demi-finalistes, laissant Clauvid en manque.

Les filles ont également partagé un salut aux fans de l’émission, où, unies et donnant une image d’amitié et de bonheur, elles ont crié à l’unisson que personne ne peut manquer la « grande demi-finale » ce dimanche, sur Univision.

Le groupe de six candidats sera réduit à quatre, qui se dévoileront lors d’un gala qui s’annonce chargé de nombreuses surprises et émotions en surface.

Le gala final de la saison 12 de Nuestra Belleza Latina aura lieu dans deux dimanches, lorsque le successeur du Vénézuélien Migbelis Castellanos sera choisi.