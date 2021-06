Réaction des fans écossais: Sturgeon accusé de double standard alors que les fans se déchaînent à Londres | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Jusqu’à 20 000 Écossais devraient se rendre à Londres pour le match Angleterre-Écosse à Wembley ce soir. Cependant, il n’y aura pas de fan zone officielle pour les supporters écossais en raison de la réglementation Covid-19, tandis que Sadiq Khan a exhorté les supporters sans billet ni endroit sûr pour regarder le match à rester à l’écart.

Et Mme Sturgeon fait face à des accusations de double standard de la part de certains utilisateurs de médias sociaux qui ont affirmé que le Premier ministre s’exprimerait s’il s’agissait de supporters anglais en Écosse – ou même de supporters des Rangers à Glasgow.

Un utilisateur de Twitter a fulminé: “Pas un murmure sur le potentiel de tuer des milliers de personnes avec la propagation de Covid à la suite de la descente de 30 000 personnes à Londres et du retour en Écosse.

“Sturgeon a été très silencieux, mais soyez assurés que s’il s’agissait de fans anglais à Glasgow, elle donnerait un coup de pied.”

Un autre a écrit: “Si autant de fans anglais étaient descendus en Écosse sans billets, je suis sûr que Nicola Sturgeon aurait beaucoup à dire et continuerait de le dire.”

Un troisième fustige : “Si c’étaient des fans anglais arrivant en Ecosse imaginez le tollé de Sturgeon et des médias #covidiots.”

Un autre a déclaré: “Bien sûr, si ce match avait lieu en Écosse … Sturgeon aura fermé la frontière et interdit tous les fans anglais en … juste en disant ….”

Un cinquième a commenté: “Sturgeon a averti les Anglais de ne pas venir en Écosse. Elle a condamné les fans des Rangers pour s’être rassemblés à George Square après avoir remporté la ligue, mais jusqu’à présent, elle n’a pas dit un mot sur les fans de scotch se rendant à Londres.”

Un autre a ajouté: “Pouvez-vous imaginer ce que Nicola Sturgeon dirait s’il s’agissait de fans anglais voyageant en Écosse.”

LIRE LA SUITE: Les fans écossais chantent des chants «malades» à Leicester Square avant le match

“Il n’y a pas de sites alternatifs pour que les fans se rassemblent en grand nombre et il y a des espaces limités dans les pubs et les bars et vous pourriez finir par manquer le match.

« Londres est toujours en lock-out et doit respecter les directives gouvernementales en vigueur. »

Le maire de Londres, M. Khan, a également tweeté: “Avec les restrictions Covid toujours en place, aux côtés du gouvernement, j’exhorte les fans écossais sans billets pour le match, ou un endroit sûr pour le regarder, à profiter du match depuis l’Écosse et à ne pas venir à Londres. “

Le match entre les anciens rivaux anglais et écossais débutera devant une foule de plus de 20 000 fans à Wembley à 20 heures.

C’est la première fois que l’Ecosse se qualifie pour l’Euro en 23 ans.

Jeudi, les fans écossais avaient déjà commencé à se rassembler devant la gare de King’s Cross, dansant et chantant sur leur hymne adopté Yes Sir, I Can Boogie, un tube de 1977 de Baccara.

Le lieu de rencontre traditionnel écossais de Trafalgar Square ne leur sera pas accessible car il sera utilisé comme une zone de fans socialement distanciée et payante pour 750 travailleurs clés, et l’écran ne sera pas visible sans accès.