Réaction des spoilers « The Suicide Squad »

Les Midnight Boys, Van Lathan et Charles Holmes, sont rejoints par Mallory Rubin pour discuter du dernier film DCEU, The Suicide Squad, réalisé par James Gunn. Ils parlent de certains de leurs personnages préférés et de ce qu’ils ont apporté à ce film de super-héros bourré d’action (04:24). Ils remettent également leurs récompenses pour leur scène d’action préférée, leur blague préférée, leur MVP du film et plus encore (87:52).

Hôtes : Charles Holmes, Van Lathan et Mallory Rubin

Producteur : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal

