Réaction du Brexit alors que les propriétés de l’UE sont vendues par des expatriés: «Pas agréable» | UK | Nouvelles

Les expatriés britanniques en Europe ont été confrontés au chaos ces derniers mois alors que les règles post-Brexit plongent beaucoup dans l’incertitude. Maintenant que le Royaume-Uni est un pays tiers de l’UE, les Britanniques sont limités à des séjours de 90 jours tous les 180 jours dans le bloc. Avant la mise en œuvre de l’accord commercial UE-Royaume-Uni le 1er janvier, les expatriés pouvaient entrer et sortir des pays des États membres sur un coup de tête.En Espagne, les Britanniques qui cherchent à s’inscrire en tant que résidents du pays sont maintenant confrontés à la bureaucratie et doivent prouver des revenus de 2000 £. -un mois – et 500 £ de plus pour chaque personne à charge – ainsi que l’acquisition de permis de conduire espagnols.

Beaucoup ont même quitté leurs foyers européens et sont retournés au Royaume-Uni.

En mars, Henny Illingworth, un agent immobilier à Malaga, en Espagne, a expliqué pourquoi tant de Britanniques sont privés de leurs droits avec leurs maisons européennes.

Elle a déclaré à WION: “Auparavant, en tant que citoyenne de l’UE en Espagne, j’avais le droit d’être ici, et maintenant j’ai juste la permission de rester. Cela fait une grande différence et il y a eu une énorme quantité d’incertitude et de désinformation ces derniers temps. années.

“Cela me laisse le sentiment:” Suis-je en sécurité? Suis-je stable ici? “. Ce n’est pas très agréable de vivre avec.”

Mme Illingworth a expliqué que ce sentiment a conduit de nombreuses “hirondelles” britanniques à vendre leurs propriétés, car la nouvelle règle fait que rester dans l’UE “n’en vaut pas la peine”.

Elle a ajouté: “Nous avons en fait des propriétés à vendre qui, connues sous le nom d’hirondelles britanniques, les gens venaient quelques mois de l’année.

“Certaines de ces personnes louent ensuite leurs propriétés pour affaires pendant l’été, d’autres les laissent vides, mais maintenant les citoyens britanniques vont devoir suivre cette règle stricte des 90 jours sur 180 jours alors qu’ils pouvaient venir pour quatre ou cinq jours. mois.

LIRE LA SUITE: Brexit: les expatriés en Italie ont averti que “ les taxes pourraient augmenter de milliers ”

Auparavant calculé sur 0,76% de la valeur de la taxe d’habitation d’une propriété au Royaume-Uni, l’impôt sur la fortune IVIE sera désormais calculé sur son prix d’achat ou sa valeur marchande.

Pendant des années, le règlement continental signifiait que l’administration fiscale italienne calculait ces factures en utilisant le système fiscal britannique obsolète, qui utilise des évaluations immobilières datant du début des années 90.

Mais l’impôt annuel sur la fortune sera désormais basé sur la véritable valeur marchande actuelle des propriétés, maintenant que la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l’UE.