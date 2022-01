Réaction immédiate : Alcoyano 1 – 3 Real Madrid

Le Real Madrid a commencé sa course en Copa del Rey en affrontant l’ennemi juré de l’année dernière, CD Alcoyano de la 2da Division B (la 3e division espagnole). L’année dernière, l’équipe valencienne avait battu Los Blancos dans un match héroïque qui s’est prolongé en prolongation. Cette fois-ci, le Real refuserait à Alcoyano une autre victoire surprise, s’imposant 3-1 dans une performance médiocre, Alcoyano étant la meilleure équipe au cours de la première mi-temps.

Carlo Ancelotti a choisi de faire tourner certains joueurs clés pour ce match, Courtois, Mendy, Modrić et Benzema restant à Madrid. Le onze de départ comportait une rotation complète autre que le triangle défensif d’Alaba, Militão et Casemiro. Camavinga a joué comme milieu de terrain central gauche, Valverde à droite, tandis que Hazard, Mariano et Rodrygo ont commencé comme les trois premiers.

Alcoyano a dominé en première mi-temps. Ils ont appuyé agressivement dans une forme compacte 4-4-2 avec des tâches de marquage humain, ce qui rend très difficile pour Real de jouer de l’arrière. Le Real a été obligé de jouer longtemps la plupart du temps, mais Alcoyano a également dominé dans les airs, remportant 15 duels aériens en première mi-temps contre 6 pour Real. Ils étaient également très bons pour ramasser les deuxièmes balles de ces duels aériens. Seule la course occasionnelle du ballon de Camavinga a pu percer le pressing d’Alcoyano.

Pendant ce temps, Alcoyano savait bien quoi faire en possession. Ils l’ont envoyé longtemps, ont utilisé leur domination aérienne pour obtenir le ballon dans la moitié de terrain du Real Madrid, puis ont essayé de faire des combinaisons rapides sur l’aile pour faire de la place pour un centre. Cela a forcé les autorisations de Militão ainsi que les interventions de Lunin. En fin de compte, cependant, le Real marquait contre le rythme du jeu à la 40e minute, avec un corner dirigé par nul autre que Militão, le seul qui semblait capable de battre les joueurs d’Alcoyano de manière cohérente dans les airs.

La seconde mi-temps a commencé plus doucement pour le Real Madrid. Alcoyano n’a pas insisté aussi agressivement et était moins une menace pour le but de Lunin. Cependant, le Real a toujours du mal à briser son bloc le plus profond, un problème avec lequel Los Blancos se débat depuis plusieurs saisons déjà. Après quelques remplacements pour rafraîchir les jambes, Alcoyano a recommencé à attaquer plus rapidement, ce qui a finalement conduit à son but à la 66e minute. L’attaquant Daniel Vega s’est bien combiné avec l’attaquant El Ghezouani, passant devant la défense du Real, coupant à l’intérieur pour éliminer Casemiro et Militão, et passant le ballon devant Lunin avec une finition exceptionnelle du pied gauche.

La scène semblait prête pour une autre nuit tragique de Copa del Rey pour le Real, mais la chance serait de leur côté cette fois. Asensio, qui a remplacé Mariano blessé à la 48e minute, a réussi à marquer à la 76e minute après que son tir de l’extérieur de la surface ait été dévié par Rául González d’Alcoyano dans le filet. À la 78e minute, Isco remplacerait Camavinga, et juste au moment où il arrivait, une série de rebonds entre les défenseurs d’Alcoyano le mettrait parfaitement en place pour marquer contre José Juan. Le gardien d’Alcoyano s’est littéralement jeté sur Isco, mais le ballon a rebondi à nouveau entre les deux joueurs et est entré dans le filet.

Pas la façon la plus glamour de gagner un match, mais au moins le travail est fait. Restez à l’écoute pour les prochaines notes des joueurs et le podcast d’après-match !