Réaction immédiate: Athletic Bilbao 0-1 Real Madrid

Athletic Bilbao 0-1 Real Madrid (Nacho)

Le Real Madrid a fait ce qu’il fallait, mais c’est peut-être encore le match que le titre leur a échappé alors que l’Atletico Madrid remportait une victoire de retour dans leur match contre Osasuna.

Zidane a amené les starlettes de Castille Miguel Gutierrez et Antonio Blanco avec l’équipe et a commencé Miguel sur Marcelo après une performance impressionnante contre Grenade jeudi. Le jeune arrière latéral a continué à impressionner de son jeu plus tôt cette semaine et a été impliqué dès le début pour gagner le ballon en hauteur.

Il y avait de précieuses petites chances en première mi-temps, le Real Madrid n’ayant pas réussi à enregistrer même un tir cadré, cependant, les Blancos se sentiraient toujours lésés de ne pas avoir été en tête après que le centre d’Ordizola ait dévié du bras d’un défenseur de l’Athletic Bilbao au début de la première. moitié. Il y a eu un autre tir de pénalité, plus doux, plus tard dans le match lorsque Benzema a contesté pour une balle haute et a semblé être abattu dans la surface par un défenseur de l’Athletic Club en chute.

En dehors de cela, le match était assez terne, le plus proche de chaque côté venant au but passant par Iker Munian dont le coup franc manquait de peu le coin du but de Thibaut Courtois.

Le Real Madrid a commencé la seconde période un peu plus brillamment, Militao se levant bien pour un corner mais ne pouvait pas diriger le ballon sur la cible. C’est alors au tour de l’Athletic Bilbao de forcer une frayeur, forçant un arrêt de Courtois à son poste proche.

Les trois matchs décisifs pour le titre étaient au même niveau au milieu de la seconde mi-temps et il semblait que ceux sur le terrain de San Mames étaient instinctivement conscients de l’opportunité qu’un tel score leur offrait. Le Real a continué à pousser les corps en avant et a commencé à produire des demi-chances. Le tir lointain de Modric a été dévié pour un corner et Madrid a de nouveau menacé d’un coup franc. Quelques minutes plus tard, Casemiro a frappé la barre transversale avec le ballon finissant à l’autre bout avec Militao giflant un tap potentiel pour les hôtes. Le Real a continué à produire des demi-chances sur des centres, cependant, il semblait que si le but venait de n’importe où, ce serait un corner.

Enfin, à la 68e minute, le but est arrivé. Une fois de plus d’un corner, Rordygo a pris le ballon vers le bas et a fait pivoter le ballon dans Casemiro qui a trouvé Nacho ouvert au deuxième poteau. Le défenseur espagnol a produit une finition défenseur classique avec ses genoux.

Madrid a passé les dernières minutes en grande partie campé dans sa moitié de terrain et protégeant son avance. Leur cause a été aidée par le licenciement de Raul Garcia à trois minutes de la fin, ironiquement au moment où l’Atletico Madrid a terminé son retour contre Osasuna.

La course au titre se déroulera désormais jusqu’à la dernière journée avec le Real Madrid face à Villarreal et l’Atletico Madrid face à un Valladolid qui vient de perdre la Real Sociedad 4-1.