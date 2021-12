Réaction immédiate : Athletic Bilbao 1-2 Real Madrid

Athlétisme Bilbao 1-2 Real Madrid (Benzema x2). Voici la réaction immédiate à la victoire mouvementée. À venir : les meilleurs morceaux de la conférence de presse, les notes des joueurs et le podcast d’après-match.

Après quelques jours chargés, le Real Madrid s’est retrouvé avec une équipe légèrement réduite après le tirage au sort de Cadix en raison de COVID-19, de blessures et de suspension. Lucas Vázquez a de nouveau inscrit un arrière gauche, avec Nacho Fernández déployé au centre pour couvrir le malade David Alaba. Au milieu de terrain, Eduardo Camavinga et Fede Valverde ont remplacé Casemiro, suspendu, et Luka Modrić, malade. Eden Hazard a de nouveau pris le départ dans le trio de tête du capitaine Karim Benzema et Vinícius Júnior. Six jeunes joueurs ont fait le banc pour remplacer les absents restants. Avec les rivaux de Séville, Barcelone et l’Atlético Madrid perdant à nouveau des points lors de la dernière journée, c’était une autre bonne occasion de prendre de l’avance en Liga pour Los Blancos.

L’Athletic Bilbao n’est pas un voyage facile lors d’une bonne journée, alors les fans ont supplié les personnes clés de se montrer à la hauteur de la tâche afin d’éviter de perdre des points pour le deuxième match consécutif. Ils ne se rendaient pas compte que leur homme clé, Karim Benzema, serait bon, deux fois, en sept minutes. D’abord, il a frappé une première fois après un bon jeu de construction pour marquer un but de classe mondiale – et il a ensuite profité d’une erreur défensive pour éviter d’être signalé hors-jeu et terminer bas devant le gardien. On pourrait penser que cela ferait un match confortable maintenant, mais dans les trois minutes qui ont suivi, Bilbao en a retiré un avec son propre cracker. Peu de choses dépassent la portée de Thibaut Courtois, mais cet effort de curling d’Oihan Sancet était parfait et s’est glissé hors du poteau. Le jeu a continué à être aussi aller-retour qu’un match de tennis à partir de ce moment-là, et Bilbao aurait pu être de retour dans le match après s’être dirigé vers le haut et avoir tiré à distance. Madrid a eu ses propres chances de prolonger l’avance, mais Hazard n’a pas pris la bonne décision dans un trois contre deux à l’intérieur de la surface et a tenté en vain de nourrir Benzema pour son coup du chapeau. Les montagnes russes ont ralenti pendant les dernières minutes, mais Madrid devrait traverser la seconde mi-temps pour conserver son avance de 2-1.

La normalité a repris pendant une grande partie de la seconde moitié alors que les débats régressaient vers le rythme régulier typique. Peu d’occasions ont été produites des deux côtés tout au long de la mi-temps, mais Bilbao a en fait dépassé les visiteurs sur la création d’occasions. Courtois a effectué un bon arrêt sur une autre frappe à longue distance, avant qu’une autre tête ne s’envole au-dessus de la barre, un peu comme en première mi-temps. Quelques balles dangereuses dans la surface ont rendu les fans de Madrid un peu nerveux, mais aucune des chances ne semblait pouvoir porter le coup final. À part Hazard qui a frappé tardivement le gardien de but, Madrid n’a presque rien créé alors qu’il se concentrait sur la fermeture de la boutique pour protéger les trois points. Mariano Díaz a été engagé aux côtés de la star de Castilla Peter González pour ses débuts au Real Madrid. Cela n’a interrompu le jeu que momentanément car Courtois a été convoqué à l’action avec un bon arrêt bas pour empêcher Nico Williams d’égaliser. Toni Kroos a failli marquer le triple à la fin, mais les visiteurs ont également maintenu la pression sur Madrid. Les dernières minutes ont été tendues, mais Madrid s’est bien battu pour contenir les hôtes et confirmer les trois points. Branchez-vous sur le podcast d’après-match publié plus tard dans la journée pour examiner l’importante victoire à l’extérieur à San Mamés !