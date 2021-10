Réaction immédiate : Barcelone 1-2 Real Madrid

Barcelone 1-2 Real Madrid (Alaba & Vázquez). Voici la réaction immédiate au Clásico. Recherchez: les meilleurs éléments de la conférence de presse, les notes des joueurs et le podcast d’après-match.

Les matchs ne sont pas beaucoup plus importants que le match historique entre le Real Madrid et Barcelone. Aucune des deux équipes ne vole aussi haut qu’à son habitude, mais la stature des crêtes était suffisante pour créer ce buzz qui accompagne toujours El Clásico. Barcelone a commencé avec sept Espagnols diplômés de leur académie, tandis que Madrid n’a aligné qu’un seul joueur natif, Lucas Vázquez. Rodrygo Goes et Vinícius Júnior faisaient partie des trois premiers. David Alaba a débuté son premier Clásico en tant que joueur du Real Madrid au poste de défenseur central. Trois points ici repousseraient Madrid vers le haut du classement, étendant leur écart contre les Catalans à cinq points. Karim Benzema était le capitaine de l’équipe.

Il n’a pas fallu longtemps pour comprendre pourquoi certains détenteurs d’abonnements à Barcelone ont choisi de rester chez eux en signe de protestation. Les deux parties offraient peu de qualité ou de contrôle authentiques, et cela a donné une montre assez fatiguée au premier semestre. Barcelone a commencé un peu plus fort en attaque, les défenses semblant peu sûres lorsqu’elles sont driblées. Les hôtes auraient également dû être devant, car Sergiño Dest est devenu l’homme de rechange dans la surface lorsque le ballon est venu vers lui. Même avec tout le temps qui lui a été accordé, il n’a pas réussi à réussir son tir cadré et Madrid a été libéré. Ce serait coûteux, car c’est Madrid qui a pris la tête grâce à David Alaba de tous les joueurs. Le défenseur a récupéré le ballon dans sa moitié de terrain, avant que Vinícius Júnior ne rejoigne Rodrygo qui a joué à Alaba avec de l’espace pour courir. L’Autrichien est entré dans la surface avant de frapper puissamment le ballon devant Marc-André ter Stegen pour son premier but au Real Madrid. Gerard Piqué s’en est approché après s’être échappé d’un corner, et à part une demi-chance de Karim Benzema – la mi-temps s’est terminée avec la ligne de score 1-0 intacte, mais tout reste à jouer.

Madrid a réussi à égaliser le jeu en seconde période et a créé les chances les plus fortes des deux équipes. Vinícius a eu une chance lorsque Dest a dirigé le ballon dans sa trajectoire devant le but, mais le défenseur a bien récupéré pour empêcher le Brésilien de tirer. Luka Modrić a donné à Benzema une volée à l’intérieur de la surface, mais la connexion de Karim n’était pas aussi nette qu’il l’aurait souhaité. Le Français a ensuite raté un but ouvert en raison de la position de son corps avant que le remplaçant Fede Valverde ne frappe le filet latéral. Pendant ce temps, Barcelone créait très peu – et Sergio Agüero a été amené à changer cela. À la grande frustration du public local, les choses n’ont fait qu’empirer. L’équipe locale a failli égaliser, mais Marco Asensio a récupéré le ballon sur le compteur avant de voir son tir sauvé par ter Stegen. D’une manière ou d’une autre, Lucas Vazquez s’est battu pour battre Eric García au rebond et porter le score à 2-0 à Madrid. A deux minutes de la fin, l’action n’était toujours pas terminée. Agüero a réussi à en retirer un à la fin avec une finition soignée pour son premier but à Barcelone. Le coup de sifflet a retenti quelques secondes plus tard pour mettre fin à la folie et confirmer le score de 2-1, le Real Madrid remportant les trois points à la maison. Assurez-vous d’assister au podcast ManagingMadrid Clásico pour célébrer et décortiquer la victoire ! Qu’avez-vous pensé du jeu ?