Réaction immédiate: Cadix 0-3 Real Madrid

Avec tout le drame que nous avons dû endurer ces derniers jours, il est devenu facile d’oublier que le Real Madrid avait un match aujourd’hui – ou qu’il restait même une saison à jouer. Cadix a réussi à se faufiler avec les trois points la dernière fois après avoir enregistré un 1-0 à Valdebebas, et avec la concentration des joueurs et du personnel plus que probable récemment, ce match important pourrait s’avérer tout aussi délicat. Madrid a continué de souffrir d’un grave manque de disponibilité des joueurs, ce qui signifie que le joueur de Castilla, Antonio Blanco, a eu un départ quelques jours seulement après ses débuts en équipe première. Les joueurs de Castilla Diego Altube, Víctor Chust, Miguel Gutiérrez et Sergio Arribas ont tous fait partie du banc. Marcelo est revenu dans la formation, menant l’équipe à son retour.

Après un début prudent, le match s’est rapidement installé en faveur de Madrid et ils ont pu continuer et créer un réel danger. Après qu’un premier cri de pénalité pour un tirage de maillot sur Rodrygo Goes ait été rejeté, le Brésilien a ensuite été victime d’une faute à l’intérieur de la surface pour ne laisser pas le choix à l’arbitre. Karim Benzema est un nom que j’ai sauvegardé, donc je n’ai pas à le taper chaque semaine, et il a facilement inscrit le penalty pour le porter 1-0. Un nom que je n’avais pas gardé était celui d’Álvaro Odriozola, qui a mangé un centre de Benzem’a pour traverser les jambes des gardiens et doubler l’avance. Madrid était en plein essor maintenant, et il ne fallut pas longtemps avant que Karim n’obtienne son deuxième. Il y a eu quelques premiers cris de hors-jeu, mais grâce à un mouvement rapide du ballon dans la surface de réparation, le tap-in de Benzema a confirmé la ligne de score 3-0 à la mi-temps.

Alors que les jambes déjà surchargées commençaient à se fatiguer et que cinq nouveaux visages apparaissaient, le jeu est devenu plus doux et plus détendu. Mariano est venu et a tout fait mais a marqué en contournant le gardien avant de frapper une frappe large. Casemiro est également venu près d’un quatrième pour Madrid, mais le ballon a survolé la cible. Cádiz était certes terminé et dépoussiéré, et n’a jamais vraiment posé de menace en seconde période – permettant à Madrid de conserver facilement son avance de 3-0 et de sécuriser les trois points. Cette victoire les place momentanément en tête du classement alors que l’Atlético Madrid et Barcelone joueront demain. Avec tout ce qui s’est passé ces derniers jours, que pensent vos gars à la fois du jeu et du football en général?